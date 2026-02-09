Juventude x São José: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/02) pelo Campeonato Gaúcho

Juventude x São José disputam hoje, segunda-feira (09/02), as quartas de final do Campeonato Gaúcho. O jogo está programado para as 20h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x São José ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Juventude permaneceu invicto como vice-líder do Grupo A e acumulou 3 vitórias, 3 empates, 8 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já o São José ficou em 3° lugar no mesmo grupo e somou 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 4 gols marcados e 3 gols sofridos.

Juventude x São José: prováveis escalações

Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro, Pablo Roberto, Mandaca e Patryck Lanza; Taliari (Juan Christian) e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.

São José: Fábio; William, Tiago Pedra, Diney, Eduardo Melo e Ângelo; Keverton (Gabriel Lima), Rafael Carrilho e Zé Vitor; Andrey e Ronald. Técnico: Gabardo Júnior.

FICHA TÉCNICA

Juventude x São José

Campeonato Gaúcho

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 09 de fevereiro de 2026, 20h