Porto x Sporting: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/02) pela Liga Portugal

Porto x Sporting disputam hoje, segunda-feira (09/02), a 21° rodada da Liga Portugal. O jogo será realizado às 17h45 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Porto x Sporting ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Porto lidera a Liga Portugal e acumula 18 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 41 gols marcados e 6 gols sofridos. Sua única derrota ocorreu na rodada passada, para a Casa Pia, por 2 a 1.

Já o Sporting é o vice-líder com 16 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 54 gols marcados e 11 gols sofridos. Sua única derrota ocorreu há 16 rodadas do Campeonato Português.

Porto x Sporting: prováveis escalações

Porto: Diogo Costa; Francisco Moura, Jan Bednarek, Thiago Silva e Alberto Costa; Gabri Veiga, Pablo Rosario e Alan Varela; Borja Sainz, Samu Aghehowa e Pepê. Técnico: Francesco Farioli.

Sporting: Rui Silva; Maximiliano Araújo, Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande e Ivan Fresneda; Hidemasa Morita e João Simões; Luis Guilherme, Pedro Gonçalves e Geny Catamo; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

FICHA TÉCNICA

Porto x Sporting

Campeonato Português

Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

Data/Horário: 09 de fevereiro de 2026, 17h45