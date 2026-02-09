Roma x Cagliari: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/02) pelo Campeonato Italiano Roma e Cagliari jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 09.02.26 15h45 Roma soma 15 pontos a mais que o Cagliari no Campeonato Italiano (X/ @OfficialASRoma) Roma x Cagliari disputam hoje, segunda-feira (09/02), a 24° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Roma x Cagliari ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Roma é o 5° colocado da Série A italiana e acumula 14 vitórias, 1 empate, 8 derrotas, 27 gols marcados e 14 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Cagliari está em 12° lugar com 7 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 28 gols marcados e 31 gols sofridos. O time também registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira Roma x Cagliari: prováveis escalações Roma: Svilar; Mancini, Ndicka e Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui e Wesley; Soulé, Pellegrini e Malen. Técnico: Gian Piero Gasperini. Cagliari: Caprile; Zé Pedro, Yerry Mina e Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Adopo e Obert; Esposito, Gaetano e Kilicsoy. Técnico: Fabio Pisacane. FICHA TÉCNICA Roma x Cagliari Campeonato Italiano Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália Data/Horário: 09 de fevereiro de 2026, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Roma Cagliari jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL COPA DO BRASIL CBF define jogos da Copa do Brasil e Bragantino-PA conhece adversário da primeira fase Tubarão do Caeté entra em campo no dia 19 de fevereiro, no Cerradão, em duelo único que vale vaga na segunda fase da competição nacional 09.02.26 19h06 Campeonato Gaúcho Juventude x São José: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/02) pelo Campeonato Gaúcho Juventude e São José jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 09.02.26 19h00 Futebol Capitão Poço goleia o Amazônia fora de casa e dá salto na tabela do Parazão Vitória por 3 a 0 empurra a Laranja Mecânica para a quinta posição e acirra a disputa no estadual 09.02.26 18h34 Campeonato Português Porto x Sporting: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/02) pela Liga Portugal Porto e Sporting jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 09.02.26 16h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 Futebol Jorge rescinde contrato com o Remo após cinco meses Lateral chegou ao clube azulino em setembro de 2025 e teve participação na campanha que culminou com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro. 08.02.26 17h44 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 CASO NEYMAR Najila afirma que perdoaria Neymar: 'todo mundo pode errar' Modelo diz que conversaria com o jogador e que é possível perdoá-lo 10.02.26 0h10