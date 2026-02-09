Roma x Cagliari: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/02) pelo Campeonato Italiano

Roma x Cagliari disputam hoje, segunda-feira (09/02), a 24° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Roma x Cagliari ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Roma é o 5° colocado da Série A italiana e acumula 14 vitórias, 1 empate, 8 derrotas, 27 gols marcados e 14 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Cagliari está em 12° lugar com 7 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 28 gols marcados e 31 gols sofridos. O time também registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Roma x Cagliari: prováveis escalações

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka e Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui e Wesley; Soulé, Pellegrini e Malen. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Cagliari: Caprile; Zé Pedro, Yerry Mina e Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Adopo e Obert; Esposito, Gaetano e Kilicsoy. Técnico: Fabio Pisacane.

FICHA TÉCNICA

Roma x Cagliari

Campeonato Italiano

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Data/Horário: 09 de fevereiro de 2026, 16h45