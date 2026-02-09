Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Villarreal x Espanyol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/02) por La Liga

Villarreal e Espanyol jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Villarreal soma 8 pontos a mais que o Espanyol em La Liga (X/ @RCDEspanyol)

Villarreal x Espanyol disputam hoje, segunda-feira (09/02), a 23° rodada do Campeonato Espanhol 2026La Liga. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio de la Cerámica, em Vila-real, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Villarreal x Espanyol ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Villarreal está em 4° lugar em La Liga com 13 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 39 gols marcados e 23 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Espanyol ocupa a 6° posição e acumula 10 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 26 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas do Campeonato Espanhol.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo
La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

Villarreal x Espanyol: prováveis escalações

Villarreal: Junior; Mourino, Veiga, Marin, Cardona; Pepe, Parejo, Gueye, Moleiro; Moreno, Mikautadze.

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Salinas; Lozano, Zarate; Dolan, Exposito, Milla; Fernandez.

FICHA TÉCNICA
Villarreal x Espanyol
Campeonato Espanhol - La Liga
Local: Estádio de la Cerámica, em Vila-real, Espanha
Data/Horário: 09 de fevereiro de 2026, 17h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Espanyol

Villarreal

jogos de hoje

La Liga
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

COPA DO BRASIL

CBF define jogos da Copa do Brasil e Bragantino-PA conhece adversário da primeira fase

Tubarão do Caeté entra em campo no dia 19 de fevereiro, no Cerradão, em duelo único que vale vaga na segunda fase da competição nacional

09.02.26 19h06

Campeonato Gaúcho

Juventude x São José: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/02) pelo Campeonato Gaúcho

Juventude e São José jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

09.02.26 19h00

Futebol

Capitão Poço goleia o Amazônia fora de casa e dá salto na tabela do Parazão

Vitória por 3 a 0 empurra a Laranja Mecânica para a quinta posição e acirra a disputa no estadual

09.02.26 18h34

Campeonato Português

Porto x Sporting: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/02) pela Liga Portugal

Porto e Sporting jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

09.02.26 16h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira

Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão

09.02.26 9h31

Futebol

Jorge rescinde contrato com o Remo após cinco meses

Lateral chegou ao clube azulino em setembro de 2025 e teve participação na campanha que culminou com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro.

08.02.26 17h44

Futebol

Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube

Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo

09.02.26 17h44

CASO NEYMAR

Najila afirma que perdoaria Neymar: 'todo mundo pode errar'

Modelo diz que conversaria com o jogador e que é possível perdoá-lo

10.02.26 0h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda