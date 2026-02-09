Villarreal x Espanyol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/02) por La Liga

Villarreal x Espanyol disputam hoje, segunda-feira (09/02), a 23° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio de la Cerámica, em Vila-real, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Villarreal x Espanyol ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Villarreal está em 4° lugar em La Liga com 13 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 39 gols marcados e 23 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Espanyol ocupa a 6° posição e acumula 10 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 26 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas do Campeonato Espanhol.

VEJA MAIS

Villarreal x Espanyol: prováveis escalações

Villarreal: Junior; Mourino, Veiga, Marin, Cardona; Pepe, Parejo, Gueye, Moleiro; Moreno, Mikautadze.

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Salinas; Lozano, Zarate; Dolan, Exposito, Milla; Fernandez.

FICHA TÉCNICA

Villarreal x Espanyol

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio de la Cerámica, em Vila-real, Espanha

Data/Horário: 09 de fevereiro de 2026, 17h