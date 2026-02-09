FPF libera áudios do VAR do Re-Pa e árbitro explica gol anulado do Paysandu: ‘Ele ganha vantagem’

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou os áudios do árbitro de vídeo da partida entre Remo e Paysandu, que ocorreu no último domingo (8), no estádio Mangueirão, em Belém, e terminou empatada em 1 a 1. Nas conversas entre os árbitros, é possível identificar o argumento usado pelo VAR para anular um gol do Paysandu, ainda na primeira etapa, quando a partida estava empatada em 0 a 0.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

No lance, o atacante Ítalo recebeu passe de Henrico, em profundidade, e marcou na saída do goleiro Marcelo Rangel. Na hora, o auxiliar Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, do Rio de Janeiro, validou o gol, mas a arbitragem voltou atrás após a revisão do VAR, comandado por Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte.

VEJA MAIS

Segundo Pablo, houve impedimento na origem da jogada, o que invalidou o restante do lance. Veja a argumentação:

"É um possível impedimento. Ele tá voltando. Vamos ver se ele disputa a bola. De fato, ele disputa. Revisão factual. Revisão factual: o jogador está em posição de impedimento e ganha vantagem no início do lance. Ele tava fora de campo. Revisão factual é de impedimento", disse Pablo.

Minutos após o gol anulado, o Paysandu voltou às redes, mas em lance, desta vez, validado. Aos 38 minutos, em bela jogada de Hinkel, Ítalo foi acionado e chutou cruzado na meta defendida por Marcelo Rangel. No entanto, no início do segundo tempo, aos 12 minutos, foi a vez do Remo marcar, quando o zagueiro Quintana, do Papão, fez gol contra.

Remo e Paysandu voltam a campo nesta quarta-feira (11), no mesmo horário, mas por competições diferentes. O Papão enfrenta o Cametá, no Parque do Bacurau, pela quinta rodada do Parazão, enquanto o Remo viaja até Minas Gerais, onde enfrenta o Atlético-MG, pela terceira rodada da Série A.