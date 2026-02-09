FPF libera áudios do VAR do Re-Pa e árbitro explica gol anulado do Paysandu: ‘Ele ganha vantagem’ Segundo o VAR , houve impedimento na origem da jogada que terminou com gol de Ítalo, quando jogo estava empatado em 0 a 0. Caio Maia 09.02.26 14h41 Árbitragem foi protagonista no clássico Re-Pa (Igor Mota/ O Liberal) A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou os áudios do árbitro de vídeo da partida entre Remo e Paysandu, que ocorreu no último domingo (8), no estádio Mangueirão, em Belém, e terminou empatada em 1 a 1. Nas conversas entre os árbitros, é possível identificar o argumento usado pelo VAR para anular um gol do Paysandu, ainda na primeira etapa, quando a partida estava empatada em 0 a 0. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu No lance, o atacante Ítalo recebeu passe de Henrico, em profundidade, e marcou na saída do goleiro Marcelo Rangel. Na hora, o auxiliar Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, do Rio de Janeiro, validou o gol, mas a arbitragem voltou atrás após a revisão do VAR, comandado por Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. VEJA MAIS Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão Segundo Pablo, houve impedimento na origem da jogada, o que invalidou o restante do lance. Veja a argumentação: "É um possível impedimento. Ele tá voltando. Vamos ver se ele disputa a bola. De fato, ele disputa. Revisão factual. Revisão factual: o jogador está em posição de impedimento e ganha vantagem no início do lance. Ele tava fora de campo. Revisão factual é de impedimento", disse Pablo. Minutos após o gol anulado, o Paysandu voltou às redes, mas em lance, desta vez, validado. Aos 38 minutos, em bela jogada de Hinkel, Ítalo foi acionado e chutou cruzado na meta defendida por Marcelo Rangel. No entanto, no início do segundo tempo, aos 12 minutos, foi a vez do Remo marcar, quando o zagueiro Quintana, do Papão, fez gol contra. Remo e Paysandu voltam a campo nesta quarta-feira (11), no mesmo horário, mas por competições diferentes. O Papão enfrenta o Cametá, no Parque do Bacurau, pela quinta rodada do Parazão, enquanto o Remo viaja até Minas Gerais, onde enfrenta o Atlético-MG, pela terceira rodada da Série A. Remo e Paysandu voltam a campo nesta quarta-feira (11), no mesmo horário, mas por competições diferentes. O Papão enfrenta o Cametá, no Parque do Bacurau, pela quinta rodada do Parazão, enquanto o Remo viaja até Minas Gerais, onde enfrenta o Atlético-MG, pela terceira rodada da Série A. 