Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

FPF libera áudios do VAR do Re-Pa e árbitro explica gol anulado do Paysandu: ‘Ele ganha vantagem’

Segundo o VAR , houve impedimento na origem da jogada que terminou com gol de Ítalo, quando jogo estava empatado em 0 a 0. 

Caio Maia
fonte

Árbitragem foi protagonista no clássico Re-Pa (Igor Mota/ O Liberal)

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou os áudios do árbitro de vídeo da partida entre Remo e Paysandu, que ocorreu no último domingo (8), no estádio Mangueirão, em Belém, e terminou empatada em 1 a 1. Nas conversas entre os árbitros, é possível identificar o argumento usado pelo VAR para anular um gol do Paysandu, ainda na primeira etapa, quando a partida estava empatada em 0 a 0.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

No lance, o atacante Ítalo recebeu passe de Henrico, em profundidade, e marcou na saída do goleiro Marcelo Rangel. Na hora, o auxiliar Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, do Rio de Janeiro, validou o gol, mas a arbitragem voltou atrás após a revisão do VAR, comandado por Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte.

VEJA MAIS

image Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa
O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu

image Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem
Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem

image Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira
Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão

Segundo Pablo, houve impedimento na origem da jogada, o que invalidou o restante do lance. Veja a argumentação:

"É um possível impedimento. Ele tá voltando. Vamos ver se ele disputa a bola. De fato, ele disputa. Revisão factual. Revisão factual: o jogador está em posição de impedimento e ganha vantagem no início do lance. Ele tava fora de campo. Revisão factual é de impedimento", disse Pablo.

Minutos após o gol anulado, o Paysandu voltou às redes, mas em lance, desta vez, validado. Aos 38 minutos, em bela jogada de Hinkel, Ítalo foi acionado e chutou cruzado na meta defendida por Marcelo Rangel. No entanto, no início do segundo tempo, aos 12 minutos, foi a vez do Remo marcar, quando o zagueiro Quintana, do Papão, fez gol contra.

Remo e Paysandu voltam a campo nesta quarta-feira (11), no mesmo horário, mas por competições diferentes. O Papão enfrenta o Cametá, no Parque do Bacurau, pela quinta rodada do Parazão, enquanto o Remo viaja até Minas Gerais, onde enfrenta o Atlético-MG, pela terceira rodada da Série A.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

paysandu

var
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

FPF libera áudios do VAR do Re-Pa e árbitro explica gol anulado do Paysandu: ‘Ele ganha vantagem’

Segundo o VAR , houve impedimento na origem da jogada que terminou com gol de Ítalo, quando jogo estava empatado em 0 a 0. 

09.02.26 14h41

Série A italiana

Atalanta x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelo Campeonato Italiano

Atalanta e Cremonese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

09.02.26 13h30

AFC Champions League

Shabab Al-Ahli x Al-Hilal: onde assistir e escalações do jogo hoje (09) pela Liga dos Campeões AFC

Shabab Al Ahli e Al Hilal jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

09.02.26 12h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

09.02.26 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira

Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão

09.02.26 9h31

futebol

Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa

O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu

09.02.26 11h32

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

09.02.26 7h00

FUTEBOL

Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem

Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem

09.02.26 10h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda