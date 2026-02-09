Atalanta x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelo Campeonato Italiano

Atalanta x Cremonese disputam hoje, segunda-feira (09/02), a 24° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atalanta x Cremonese ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Atalanta está em 7° lugar na Série A italiana e acumula 9 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 30 gols marcados e 20 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas da competição.

Já o Cremonese ocupa a 16° posição do Campeonato Italiano com 5 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 20 gols marcados e 31 gols sofridos. A equipe não vence há 9 rodadas.

Atalanta x Cremonese: prováveis escalações

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.

Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

FICHA TÉCNICA

Atalanta x Cremonese

Campeonato Italiano

Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália

Data/Horário: 09 de fevereiro de 2026, 14h30