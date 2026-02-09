Shabab Al-Ahli x Al-Hilal: onde assistir e escalações do jogo hoje (09) pela Liga dos Campeões AFC Shabab Al Ahli e Al Hilal jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Thalles Leal 09.02.26 12h00 Al Hilal soma 8 pontos a mais que Shabab Al Ahli na Liga dos Campeões da Ásia e venceu todas as 6 partidas que já jogou pela competição (X/ @Alhilal_EN) Shabab Al-Ahly x Al-Hilal disputam hoje, segunda-feira (09/02), a 7° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio Rashid, em Dubai, Emirados Árabes Unidos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Shabab Al-Ahli x Al Hilal ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Hilal lidera o Grupo B da Champions League da Ásia, venceu todos os 6 jogos que disputou, marcou 15 gols e teve sua defesa vazada 5 vezes. Já Shabab Al Ahly está em 5° lugar no mesmo grupo e soma um total de 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 11 gols marcados e 10 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira Shabab Al Ahli x Al-Hilal: prováveis escalações Shabab: Hamad Al-Meqbaali; Kauan Santos, Planic, Renan e Rikelme; Breno Lemos, Saeed Ezatolahi, Al-Ghassani, César e Guilherme; Sultan Adil. Técnico: Paulo Sousa. Al Hilal: Yassine Bounou; Hamad Al Yami, Lajami, Koulibaly e Theo Hernández; Milinković-Savić, Ruben Neves e Aldawsari; Salem Al Dawsari, Malcom e Benzema. Técnico: Simone Inzaghi. FICHA TÉCNICA Shabab Al Ahly x Al Hilal Liga dos Campeões AFC Local: Estádio Rashid, em Dubai, Emirados Árabes Unidos Data/Horário: 09 de fevereiro de 2026, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Shabab Al Ahli Al Hilal jogos de hoje AFC Champions League Liga dos Campeões da Ásia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL COPA DO BRASIL CBF define jogos da Copa do Brasil e Bragantino-PA conhece adversário da primeira fase Tubarão do Caeté entra em campo no dia 19 de fevereiro, no Cerradão, em duelo único que vale vaga na segunda fase da competição nacional 09.02.26 19h06 Campeonato Gaúcho Juventude x São José: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/02) pelo Campeonato Gaúcho Juventude e São José jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 09.02.26 19h00 Futebol Capitão Poço goleia o Amazônia fora de casa e dá salto na tabela do Parazão Vitória por 3 a 0 empurra a Laranja Mecânica para a quinta posição e acirra a disputa no estadual 09.02.26 18h34 Campeonato Português Porto x Sporting: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/02) pela Liga Portugal Porto e Sporting jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 09.02.26 16h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 Futebol Jorge rescinde contrato com o Remo após cinco meses Lateral chegou ao clube azulino em setembro de 2025 e teve participação na campanha que culminou com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro. 08.02.26 17h44 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 CASO NEYMAR Najila afirma que perdoaria Neymar: 'todo mundo pode errar' Modelo diz que conversaria com o jogador e que é possível perdoá-lo 10.02.26 0h12