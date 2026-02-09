Shabab Al-Ahli x Al-Hilal: onde assistir e escalações do jogo hoje (09) pela Liga dos Campeões AFC

Shabab Al-Ahly x Al-Hilal disputam hoje, segunda-feira (09/02), a 7° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio Rashid, em Dubai, Emirados Árabes Unidos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Shabab Al-Ahli x Al Hilal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal lidera o Grupo B da Champions League da Ásia, venceu todos os 6 jogos que disputou, marcou 15 gols e teve sua defesa vazada 5 vezes.

Já Shabab Al Ahly está em 5° lugar no mesmo grupo e soma um total de 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 11 gols marcados e 10 gols sofridos.

Shabab Al Ahli x Al-Hilal: prováveis escalações

Shabab: Hamad Al-Meqbaali; Kauan Santos, Planic, Renan e Rikelme; Breno Lemos, Saeed Ezatolahi, Al-Ghassani, César e Guilherme; Sultan Adil. Técnico: Paulo Sousa.

Al Hilal: Yassine Bounou; Hamad Al Yami, Lajami, Koulibaly e Theo Hernández; Milinković-Savić, Ruben Neves e Aldawsari; Salem Al Dawsari, Malcom e Benzema. Técnico: Simone Inzaghi.

FICHA TÉCNICA

Shabab Al Ahly x Al Hilal

Liga dos Campeões AFC

Local: Estádio Rashid, em Dubai, Emirados Árabes Unidos

Data/Horário: 09 de fevereiro de 2026, 13h