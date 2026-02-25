Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Palmeiras e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 25.02.26 20h30 Na rodada passada, o Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0 e o Palmeiras superou o Internacional por 3 a 1 (Lucas Merçon/ Fluminense FC) Palmeiras x Fluminense disputam hoje, quarta-feira (25/02), a 4° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Palmeiras x Fluminense ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas do Brasileirão, o Palmeiras empatou com o Atlético-MG por 2 a 2, goleou o Vitória por 5 a 1 e venceu o Internacional por 3 a 1. Já o Fluminense passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Grêmio, um empate de 1 a 1 com o Bahia e uma vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira Palmeiras x Fluminense: prováveis escalações Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta; Serna, Savarino e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía. FICHA TÉCNICA Palmeiras x Fluminense Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP) Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Palmeiras fluminense campeonato brasileiro brasileirão 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Com pressão da torcida, Águia de Marabá vence o Independência e avança na Copa do Brasil O Azulão Marabaense fez um jogo emocionante, decidido nos minutos finais 25.02.26 22h08 Campeonato Brasileiro Grêmio x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Grêmio e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Argentinos Juniors x Barcelona SC: onde assistir e escalações do jogo hoje (25/02) pela Libertadores Argentinos Juniors e Barcelona de Guayaquil jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 25.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Palmeiras e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.02.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34 Botafogo vence o Nacional Potosí e avança na pré-Libertadores 25.02.26 23h57 Palmeiras vence em reencontro de Arias com o Flu e mantém a liderança do Brasileirão 26.02.26 0h07