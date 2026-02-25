Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão

Palmeiras x Fluminense disputam hoje, quarta-feira (25/02), a 4° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Brasileirão, o Palmeiras empatou com o Atlético-MG por 2 a 2, goleou o Vitória por 5 a 1 e venceu o Internacional por 3 a 1.

Já o Fluminense passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Grêmio, um empate de 1 a 1 com o Bahia e uma vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo.

Palmeiras x Fluminense: prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta; Serna, Savarino e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Fluminense

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 21h30