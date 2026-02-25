Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Voa, Japiim! Castanhal vence o Guarani nos pênaltis e se classifica na Copa do Brasil

Castanhal derrotou o Bugre, em casa, e garantiu uma premiação de quase R$1 milhão

Fábio Will
fonte

Japiim voou alto e está na 3ª fase da Copa do Brasil (Junior Borges / "X" @guaranifc)

O Castanhal avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. O Japiim da estrada empatou em 1 a 1 na tarde desta quarta-feira (25), no Estádio Maximino Porpino e garantiu a classificação nos pênaltis, por 5 a 3 e seguiu na competição nacional. A classificação do Japiim garantiu uma cota de R$950 mil.

E a Copa do Brasil mostrou mais uma vez as suas credenciais. Em um jogo pegado, com chuva e com a presença da torcida do Japiim, o Castanhal não deu chances para a equipe do Guarani-SP e venceu nas penalidades, deixando o tradicional time campineiro para trás na competição nacional.

Os gols da partida saíram todos no primeiro tempo. O Japiim abriu o marcador logo no início do jogo, com Daniel GTA, que pegou a sobra na área, após cruzamento do lado direito. O atacante do Castanhal chutou rasteiro, no canto direito e fez a festa com a torcida no Estádio Maximino Porpino, aos 5 minutos.

Confira a última cobrança do Castanhal

A equipe de Campinas (SP) não se entregou, foi para cima e chegou ao empate com o atacante Lucca. Após cruzamento da direita, a bola foi cabeceada para a pequena área, o defensor do castanhal tirou em cima da linha, mas Lucca estava próximo e mandou para as redes, empatando tudo aos 22 minutos.

Na volta do intervalo as duas equipes tiveram chances de sair de campo com a vitória, mas erraram nas conclusões e o jogo fechou em 1 a 1, levando a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis. Nos tiros livres, equilíbrio até à 4ª cobrança do Guarani, desperdiçada pelo jogador Kevim, que bateu e acertou o travessão. O Castanhal foi preciso, 100% nas penalidades e fechou o jogo em 5 a 3, avançando à 3ª fase da Copa do Brasil 2026.

Com o resultado, o Japiim da Estrada colocou na conta R$950 mil de premiação. Na próxima fase, o Castanhal irá enfrentar o vencedor de Nova Iguaçu-RJ x Largarto-SE, que se enfrentam no próximo dia 4, no Rio de Janeiro-RJ.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

castanhal

castanhal x guarani

futebol

copa do brasil
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão

Cruzeiro e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

25.02.26 19h00

Campeonato Brasileiro

Coritiba x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão

Coritiba e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

25.02.26 18h30

Copa Libertadores da América

Botafogo x Nacional Potosí: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25) pela Libertadores

Botafogo e Nacional Potosí jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

25.02.26 18h30

O PARÁ NA COPA DO BRASIL

Voa, Japiim! Castanhal vence o Guarani nos pênaltis e se classifica na Copa do Brasil

Castanhal derrotou o Bugre, em casa, e garantiu uma premiação de quase R$1 milhão

25.02.26 18h09

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C

Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado

24.02.26 17h08

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A saudita, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

25.02.26 7h00

futebol

Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira

Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão

25.02.26 9h35

futebol

Diego Hernández está fora do jogo contra o Internacional; saiba o porquê!

Jogador teve um trauma no joelho e está em tratamento no departamento médico

25.02.26 10h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda