Voa, Japiim! Castanhal vence o Guarani nos pênaltis e se classifica na Copa do Brasil Castanhal derrotou o Bugre, em casa, e garantiu uma premiação de quase R$1 milhão Fábio Will 25.02.26 18h09 Japiim voou alto e está na 3ª fase da Copa do Brasil (Junior Borges / "X" @guaranifc) O Castanhal avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. O Japiim da estrada empatou em 1 a 1 na tarde desta quarta-feira (25), no Estádio Maximino Porpino e garantiu a classificação nos pênaltis, por 5 a 3 e seguiu na competição nacional. A classificação do Japiim garantiu uma cota de R$950 mil. E a Copa do Brasil mostrou mais uma vez as suas credenciais. Em um jogo pegado, com chuva e com a presença da torcida do Japiim, o Castanhal não deu chances para a equipe do Guarani-SP e venceu nas penalidades, deixando o tradicional time campineiro para trás na competição nacional. Os gols da partida saíram todos no primeiro tempo. O Japiim abriu o marcador logo no início do jogo, com Daniel GTA, que pegou a sobra na área, após cruzamento do lado direito. O atacante do Castanhal chutou rasteiro, no canto direito e fez a festa com a torcida no Estádio Maximino Porpino, aos 5 minutos. Confira a última cobrança do Castanhal Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A equipe de Campinas (SP) não se entregou, foi para cima e chegou ao empate com o atacante Lucca. Após cruzamento da direita, a bola foi cabeceada para a pequena área, o defensor do castanhal tirou em cima da linha, mas Lucca estava próximo e mandou para as redes, empatando tudo aos 22 minutos. Na volta do intervalo as duas equipes tiveram chances de sair de campo com a vitória, mas erraram nas conclusões e o jogo fechou em 1 a 1, levando a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis. Nos tiros livres, equilíbrio até à 4ª cobrança do Guarani, desperdiçada pelo jogador Kevim, que bateu e acertou o travessão. O Castanhal foi preciso, 100% nas penalidades e fechou o jogo em 5 a 3, avançando à 3ª fase da Copa do Brasil 2026. Com o resultado, o Japiim da Estrada colocou na conta R$950 mil de premiação. Na próxima fase, o Castanhal irá enfrentar o vencedor de Nova Iguaçu-RJ x Largarto-SE, que se enfrentam no próximo dia 4, no Rio de Janeiro-RJ.