Botafogo x Nacional Potosí: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25) pela Libertadores

Botafogo x Nacional Potosí disputam hoje, quarta-feira (25/02), volta da segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Nacional Potosí ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela GeTV, ESPN e Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Nacional Potosí venceu o Independiente Petrolero por 2 a 1, perdeu para o Bolívar por 5 a 2, venceu a Academia do Balompié por 2 a 0, superou o Totora Real Oruro por 2 a 1 e venceu o Real Tomayapo por 1 a 0.

Já o Botafogo passou por derrotas de 1 a 0 para o Fluminense, de 5 a 3 para o Grêmio, de 2 a 0 para o Vasco da Gama, de 1 a 0 para o Fluminense e de 2 a 1 para o Flamengo.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Nacional Potosí por 1 a 0.

VEJA MAIS

Botafogo x Nacional Potosí: prováveis escalações

Botafogo: Léo Linck; Ponte, Bastos e Barboza; Vitinho, Newton, Danilo (Wallace Davi) e Alex Telles; Barrera, Montoro e Matheus Martins (Arthur Cabral). Técnico: Martín Anselmi.

Nacional Potosí: Galindo; Baldomar, Restrepo, Amarilla, Demiquel e Torrico; Guerra, Arce, Azogue e Rojas; Álvarez. Técnico: Leonardo Eguez.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Nacional Potosí

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 21h30