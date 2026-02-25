Botafogo x Nacional Potosí: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25) pela Libertadores Botafogo e Nacional Potosí jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 25.02.26 18h30 O Nacional Potosí venceu a partida de ida contra o Botafogo por 1 a 0 (Arthur Barreto/ Botafogo) Botafogo x Nacional Potosí disputam hoje, quarta-feira (25/02), volta da segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Botafogo x Nacional Potosí ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela GeTV, ESPN e Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Nacional Potosí venceu o Independiente Petrolero por 2 a 1, perdeu para o Bolívar por 5 a 2, venceu a Academia do Balompié por 2 a 0, superou o Totora Real Oruro por 2 a 1 e venceu o Real Tomayapo por 1 a 0. Já o Botafogo passou por derrotas de 1 a 0 para o Fluminense, de 5 a 3 para o Grêmio, de 2 a 0 para o Vasco da Gama, de 1 a 0 para o Fluminense e de 2 a 1 para o Flamengo. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Nacional Potosí por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira Coritiba x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Coritiba e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Remo x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Remo e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Botafogo x Nacional Potosí: prováveis escalações Botafogo: Léo Linck; Ponte, Bastos e Barboza; Vitinho, Newton, Danilo (Wallace Davi) e Alex Telles; Barrera, Montoro e Matheus Martins (Arthur Cabral). Técnico: Martín Anselmi. Nacional Potosí: Galindo; Baldomar, Restrepo, Amarilla, Demiquel e Torrico; Guerra, Arce, Azogue e Rojas; Álvarez. Técnico: Leonardo Eguez. FICHA TÉCNICA Botafogo x Nacional Potosí Copa Libertadores da América Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Botafogo Nacional Potosí Copa Libertadores da América jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Com pressão da torcida, Águia de Marabá vence o Independência e avança na Copa do Brasil O Azulão Marabaense fez um jogo emocionante, decidido nos minutos finais 25.02.26 22h08 Campeonato Brasileiro Grêmio x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Grêmio e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Argentinos Juniors x Barcelona SC: onde assistir e escalações do jogo hoje (25/02) pela Libertadores Argentinos Juniors e Barcelona de Guayaquil jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 25.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Palmeiras e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.02.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34 Botafogo vence o Nacional Potosí e avança na pré-Libertadores 25.02.26 23h57 Palmeiras vence em reencontro de Arias com o Flu e mantém a liderança do Brasileirão 26.02.26 0h07