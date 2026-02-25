Remo x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão

Remo x Internacional disputam hoje, quarta-feira (25/02), a 4° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Remo x Internacional ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Brasileirão, o Leão perdeu para o Vitória por 2 a 0, empatou com o Mirassol por 2 a 2 e empatou com Atlético Mineiro por 3 a 3.

Já o Internacional passou por uma derrota de 1 a 0 para o Athletico-PR, um empate de 1 a 1 com o Flamengo e uma derrota de 3 a 1 para o Palmeiras.

Remo x Internacional: prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Almeida e Braian Cufré; Leonel Picco, Zé Ricardo e Patrick de Paula; Vitor Bueno, Alef Manga e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osorio.

Internacional: Sergio Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres e Alexandro Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique, Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Alerrandro ( Johan Carbonero). Técnico: Paulo Pezzolano.

FICHA TÉCNICA

Remo x Internacional

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio Jornalista Edgar Proença, em Belém (PA)

Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 19h