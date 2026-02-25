Remo x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Remo e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 25.02.26 18h00 Na rodada passada, o Remo empatou com o Atlético-MG por 3 a 3 e o Inter perdeu para o Palmeiras por 3 a 1 (Luís Carlos/ Ascom Remo) Remo x Internacional disputam hoje, quarta-feira (25/02), a 4° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Remo x Internacional ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas do Brasileirão, o Leão perdeu para o Vitória por 2 a 0, empatou com o Mirassol por 2 a 2 e empatou com Atlético Mineiro por 3 a 3. Já o Internacional passou por uma derrota de 1 a 0 para o Athletico-PR, um empate de 1 a 1 com o Flamengo e uma derrota de 3 a 1 para o Palmeiras. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira Bragantino x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/02) pelo Brasileirão RB Bragantino e Athletico-PR jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Remo x Internacional: prováveis escalações Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Almeida e Braian Cufré; Leonel Picco, Zé Ricardo e Patrick de Paula; Vitor Bueno, Alef Manga e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osorio. Internacional: Sergio Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres e Alexandro Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique, Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Alerrandro ( Johan Carbonero). Técnico: Paulo Pezzolano. FICHA TÉCNICA Remo x Internacional Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Estádio Jornalista Edgar Proença, em Belém (PA) Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo Internacional jogos de hoje Brasileirão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34 BRASILEIRÃO Em jogo movimentado, Remo e Internacional ficam no empate no Mangueirão O colorado marcou logo aos quatro minutos, com Allan Patrick, e o Leão buscou o empate com o argentino Leonal Picco 25.02.26 21h02 ESFRIOU Diretor do Remo sobre contratação de Lingard: 'Acho muito difícil uma contratação dessa' Manoel Ribeiro também confirmou a contratação do zagueiro camarônes Tchamba, que deve chegar essa semana ao clube 25.02.26 19h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34 Botafogo vence o Nacional Potosí e avança na pré-Libertadores 25.02.26 23h57 Palmeiras vence em reencontro de Arias com o Flu e mantém a liderança do Brasileirão 26.02.26 0h07