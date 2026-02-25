Com Marcelinho, Remo está escalado para enfrentar o Internacional; confira O time paraense, que vinha deixando escapar resultados nos minutos finais nos empates com Mirassol e Atlético-MG, tenta usar a influência da torcida em casa para somar seus primeiros três pontos na elite nacional O Liberal 25.02.26 18h18 O Clube do Remo enfrenta o Sport Club Internacional às 19h desta quarta-feira (25), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. As duas equipes ainda estão em busca da primeira vitória na competição — o Remo soma dois empates e uma derrota, enquanto o Internacional também ainda não venceu nas três primeiras rodadas. O time paraense, que vinha deixando escapar resultados nos minutos finais nos empates com Mirassol e Atlético-MG, tenta usar a influência da torcida em casa para somar seus primeiros três pontos na elite nacional. A grande novidade da escalação de hoje é o lateral Marcelinho, que retorna ao time titular. As escalações das duas equipes foram divulgadas pelos clubes para o duelo desta noite: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo clube do remo Brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO ESFRIOU Diretor do Remo sobre contratação de Lingard: 'Acho muito difícil uma contratação dessa' Manoel Ribeiro também confirmou a contratação do zagueiro camarônes Tchamba, que deve chegar essa semana ao clube 25.02.26 19h38 TUDO PRONTO Com Marcelinho, Remo está escalado para enfrentar o Internacional; confira O time paraense, que vinha deixando escapar resultados nos minutos finais nos empates com Mirassol e Atlético-MG, tenta usar a influência da torcida em casa para somar seus primeiros três pontos na elite nacional 25.02.26 18h18 Campeonato Brasileiro Remo x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Remo e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.02.26 18h00 FUTEBOL Casa cheia! Remo solta nova parcial de vendas de ingressos para o jogo contra o Internacional Único representante do Norte na Série A, Remo recebe o Inter de olho na primeira vitória na elite do futebol brasileiro 25.02.26 15h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado 24.02.26 17h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.02.26 7h00 futebol Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão 25.02.26 9h35 futebol Diego Hernández está fora do jogo contra o Internacional; saiba o porquê! Jogador teve um trauma no joelho e está em tratamento no departamento médico 25.02.26 10h56