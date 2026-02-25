Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Com Marcelinho, Remo está escalado para enfrentar o Internacional; confira

O time paraense, que vinha deixando escapar resultados nos minutos finais nos empates com Mirassol e Atlético-MG, tenta usar a influência da torcida em casa para somar seus primeiros três pontos na elite nacional

O Liberal

O Clube do Remo enfrenta o Sport Club Internacional às 19h desta quarta-feira (25), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. As duas equipes ainda estão em busca da primeira vitória na competição — o Remo soma dois empates e uma derrota, enquanto o Internacional também ainda não venceu nas três primeiras rodadas.

O time paraense, que vinha deixando escapar resultados nos minutos finais nos empates com Mirassol e Atlético-MG, tenta usar a influência da torcida em casa para somar seus primeiros três pontos na elite nacional. A grande novidade da escalação de hoje é o lateral Marcelinho, que retorna ao time titular.

As escalações das duas equipes foram divulgadas pelos clubes para o duelo desta noite:

