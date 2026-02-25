Capa Jornal Amazônia
Casa cheia! Remo solta nova parcial de vendas de ingressos para o jogo contra o Internacional

Único representante do Norte na Série A, Remo recebe o Inter de olho na primeira vitória na elite do futebol brasileiro

O Liberal
fonte

Fenômeno Azul promete incentivo ao Leão diante do Colorado (Cristino Martins / O Liberal)

O Remo pega o Internacional-RS às 19h desta quarta (25), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A partida é a segunda do Leão Azul em casa, que tenta a sua primeira vitória na elite do futebol nacional. A equipe azulina vai contar com o apoio do Fenômeno Azul. O clube divulgou nova parcial de ingressos vendidos para a partida e ultrapassou a marca de 20 mil.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Remo e Internacional ainda não venceram na competição. O Remo acumula 2 pontos e está fora da zona de rebaixamento. Já o Inter soma um ponto e está na zona de rebaixamento. O confronto marca o encontro de clubes de regiões bem distintas. O Remo, único representante do Norte na Série A, pega o Colorado, que é do Rio Grande do Sul, região Sul do país.

Os ingressos para a partida continuam à venda nos valores de R$80 a arquibancada individual e R$160 a cadeira individual. O torcedor também pode comprar o bilhete duplo, no valor de R$120 arquibancada (direito a dois ingressos). Os bilhetes para o setor visitante estão disponíveis ao preço de R$160 (cadeiras lado B). Para comprar os ingressos basta acessar o site.

O duelo entre Leão e Colorado está marcado para às 19h, no Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

.
