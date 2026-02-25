Casa cheia! Remo solta nova parcial de vendas de ingressos para o jogo contra o Internacional Único representante do Norte na Série A, Remo recebe o Inter de olho na primeira vitória na elite do futebol brasileiro O Liberal 25.02.26 15h40 Fenômeno Azul promete incentivo ao Leão diante do Colorado (Cristino Martins / O Liberal) O Remo pega o Internacional-RS às 19h desta quarta (25), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A partida é a segunda do Leão Azul em casa, que tenta a sua primeira vitória na elite do futebol nacional. A equipe azulina vai contar com o apoio do Fenômeno Azul. O clube divulgou nova parcial de ingressos vendidos para a partida e ultrapassou a marca de 20 mil. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Remo e Internacional ainda não venceram na competição. O Remo acumula 2 pontos e está fora da zona de rebaixamento. Já o Inter soma um ponto e está na zona de rebaixamento. O confronto marca o encontro de clubes de regiões bem distintas. O Remo, único representante do Norte na Série A, pega o Colorado, que é do Rio Grande do Sul, região Sul do país. VEJA MAIS VÍDEO: duelo entre Remo e Internacional vira 'novela' nas redes sociais Caio Cappi publicou esquete nas redes antes do duelo pela Série A e encenou discussão entre os dois clubes Diego Hernández está fora do jogo contra o Internacional; saiba o porquê! Jogador teve um trauma no joelho e está em tratamento no departamento médico Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado Os ingressos para a partida continuam à venda nos valores de R$80 a arquibancada individual e R$160 a cadeira individual. O torcedor também pode comprar o bilhete duplo, no valor de R$120 arquibancada (direito a dois ingressos). Os bilhetes para o setor visitante estão disponíveis ao preço de R$160 (cadeiras lado B). Para comprar os ingressos basta acessar o site. O duelo entre Leão e Colorado está marcado para às 19h, no Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a remo x internacional futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Casa cheia! Remo solta nova parcial de vendas de ingressos para o jogo contra o Internacional Único representante do Norte na Série A, Remo recebe o Inter de olho na primeira vitória na elite do futebol brasileiro 25.02.26 15h40 futebol Diego Hernández está fora do jogo contra o Internacional; saiba o porquê! Jogador teve um trauma no joelho e está em tratamento no departamento médico 25.02.26 10h56 futebol Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão 25.02.26 9h35 Vai lotar? Remo tem mais de 15 mil torcedores garantidos para o jogo contra o Internacional na Série A Time azulino divulgou a parcial de venda de ingressos para o duelo desta quarta-feira (25) 25.02.26 9h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão 25.02.26 9h35 FUTEBOL Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado 24.02.26 17h08 futebol Diego Hernández está fora do jogo contra o Internacional; saiba o porquê! Jogador teve um trauma no joelho e está em tratamento no departamento médico 25.02.26 10h56 perda Jovem promessa do Taekwondo brasileiro, Cauã Batista morre aos 18 anos Cauã estava internado no Hospital Miguel Couto, no Rio, e a família e sua equipe vinham fazendo campanha por doação de sangue nos últimos dias 25.02.26 8h53