VÍDEO: duelo entre Remo e Internacional vira 'novela' nas redes sociais

Caio Cappi publicou esquete nas redes antes do duelo pela Série A e encenou discussão entre os dois clubes

Hannah Franco
25.02.26 9h06

Série A: Remo x Internacional vira série de humor nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

Com a aproximação do confronto entre Clube do Remo e Internacional pela Série A, o influenciador Caio Cappi publicou um vídeo de mais um capítulo de sua "novela" envolvendo o campeonato. Na produção, ele interpreta as duas equipes como personagens em uma discussão fictícia que antecipa o clima de rivalidade da partida.

Remo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo marca mais um capítulo da campanha das equipes na competição nacional.

A série intitulada "AZONA" mostra os times interagindo em situações encenadas pelo próprio criador de conteúdo. Na esquete, o Internacional aparece intimidando o Remo com uma camisa do Paysandu. O roteiro também brinca com o fato de o clube paraense estar tendo "alucinações" ao longo da narrativa.

Em um dos trechos, o personagem que representa o Remo provoca o adversário: "Tô te esperando em Belém. Dizem que quando tu enfrenta um time azul, tu peidas", em referência ao clássico Gre-Nal, disputa histórica entre Grêmio e Internacional, os dois principais clubes de Porto Alegre.

O Grêmio também aparece na história e incentiva o Remo a "amassar" o Internacional. Em seguida, o personagem azulino tem uma nova alucinação, desta vez com o Paysandu ao seu lado afirmando ser o maior do Pará. A esquete ainda faz menção a possíveis interesses do Remo no jogador inglês Jesse Lingard e no zagueiro camaronês Duplexe Tchamba Bangou.