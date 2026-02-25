Bragantino x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/02) pelo Brasileirão

RB Bragantino x Athletico-PR disputam hoje, quarta-feira (25/02), a 4° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bragantino x Athletico PR ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Brasileirão, o Bragantino passou por duas vitórias de 1 a 0 sobre o Coritiba e o Atlético-MG e por uma derrota de 2 a 0 para o Corinthians.

Já o Athletico Paranaense registrou uma vitória de 1 a 0 sobre o Internacional, outra de 2 a 1 contra o Santos e uma derrota de 1 a 0 para o Corinthians.

VEJA MAIS

Bragantino x Athletico (PR): prováveis escalações

Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Gustavinho; Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Eduardo Sasha.

Athletico: Santos; Benavídez, Terán e Arthur Dias; Léo Derik, Portilla, Zapelli e Esquivel; Mendoza, Julimar e Viveros.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Athletico Paranaense

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 19h