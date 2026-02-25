Coritiba x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão

Coritiba x São Paulo disputam hoje, quarta-feira (25/02), a 4° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo iniciará às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Coritiba x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Brasileirão, o Coritiba passou por uma derrota de 1 a 0 para o Bragantino, uma vitória de 2 a 1 sobre o Cruzeiro e um empate de 3 a 3 com a Chapecoense.

Já o São Paulo registrou uma vitória de 2 a 1 sobre o Flamengo, um empate de 1 a 1 com o Santos e uma vitória de 2 a 0 sobre o Grêmio.

Coritiba x São Paulo: prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; Willian Oliveira, Joaquín Lavega e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas Moura, Luciano e Jonathan Calleri. Técnico: Hernán Crespo.

FICHA TÉCNICA

Coritiba x São Paulo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 19h30