Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão

Cruzeiro e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

Em seus últimos jogos, o Cruzeiro empatou com o Mirassol por 2 a 2 e o Corinthians venceu o Athletico PR por 1 a 0 (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro)

Cruzeiro x Corinthians disputam hoje, quarta-feira (25/02), a 4° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo será realizado às 20h (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Cruzeiro x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Brasileirão, o Cruzeiro perdeu para o Botafogo por 4 a 0, foi superado pelo Coritiba por 2 a 1 e empatou com o Mirassol por 2 a 2.

Já o Corinthians passou por uma derrota de 2 a 1 para o Bahia, uma vitória de 2 a 0 sobre o Bragantino e outra vitória de 1 a 0 sobre o Athletico-PR.

Cruzeiro x Corinthians: prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge (Néiser Villareal) e Wanderson (Arroyo). Técnico: Tite.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Charles, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Vitinho e Memphis (Gui Negão). Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA
Cruzeiro x Corinthians
Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026
Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)
Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 20h

.
