Neste sábado (7), torcida azulina forma fila no Baenão para apoiar time antes da final do Parazão Torcedores acompanham o pós-treino do Clube do Remo antes da final do Campeonato Paraense 2026, deste domingo (8). Gabi Gutierrez 07.03.26 10h48 Torcedores tomaram conta do Baenão neste sábado (7) (Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal) Torcedores do Clube do Remo tomam conta do Estádio Banpará Baenão na manhã deste sábado (7), em Belém, para acompanhar o pós-treino da equipe azulina antes da final do Campeonato Paraense 2026 contra o Paysandu. instagram=[DVlhFVUjUNQ] A abertura dos portões do Baenão resultou em uma longa fila na avenida Antônio Baena, nas proximidades do estádio. A ação faz parte de um encontro entre jogadores e torcedores, conhecido como Fenômeno Azul, organizado para aproximar o elenco da torcida antes da decisão do Parazão. A entrada da torcida foi liberada a partir das 10h30, com entrada pelo lado da avenida Rômulo Maiorana, conhecido entre os torcedores como “lado da 25”. Para participar, o público deve doar dois quilos de alimentos não perecíveis, contribuição voluntária que será destinada a instituições de caridade. A decisão da Final do Campeonato Paraense de 2026 acontece neste domingo (08), às 17h, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. Os ingressos ainda estão à venda. baenão abre portas Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo torcida azulina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO APOIO Neste sábado (7), torcida azulina forma fila no Baenão para apoiar time antes da final do Parazão Torcedores acompanham o pós-treino do Clube do Remo antes da final do Campeonato Paraense 2026, deste domingo (8). 07.03.26 10h48 DECISÃO Pavani diz que Remo é time de Série A ao falar da final do Parazão: ‘Vamos ser agressivos’ Meia azulino afirma que equipe tem experiência para buscar a virada na final do Parazão 06.03.26 19h01 FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão Decisão em jogo único vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e terá arbitragem de campo totalmente feminina 07.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.03.26 7h00 Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 APOIO Neste sábado (7), torcida azulina forma fila no Baenão para apoiar time antes da final do Parazão Torcedores acompanham o pós-treino do Clube do Remo antes da final do Campeonato Paraense 2026, deste domingo (8). 07.03.26 10h48