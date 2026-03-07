Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Neste sábado (7), torcida azulina forma fila no Baenão para apoiar time antes da final do Parazão

Torcedores acompanham o pós-treino do Clube do Remo antes da final do Campeonato Paraense 2026, deste domingo (8).

Gabi Gutierrez
fonte

Torcedores tomaram conta do Baenão neste sábado (7) (Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal)

Torcedores do Clube do Remo tomam conta do Estádio Banpará Baenão na manhã deste sábado (7), em Belém, para acompanhar o pós-treino da equipe azulina antes da final do Campeonato Paraense 2026 contra o Paysandu.

instagram=[DVlhFVUjUNQ]

A abertura dos portões do Baenão resultou em uma longa fila na avenida Antônio Baena, nas proximidades do estádio. A ação faz parte de um encontro entre jogadores e torcedores, conhecido como Fenômeno Azul, organizado para aproximar o elenco da torcida antes da decisão do Parazão.

A entrada da torcida foi liberada a partir das 10h30, com entrada pelo lado da avenida Rômulo Maiorana, conhecido entre os torcedores como “lado da 25”. Para participar, o público deve doar dois quilos de alimentos não perecíveis, contribuição voluntária que será destinada a instituições de caridade.

A decisão da Final do Campeonato Paraense de 2026 acontece neste domingo (08), às 17h, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. Os ingressos ainda estão à venda. 

baenão abre portas

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo

torcida azulina
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

APOIO

Neste sábado (7), torcida azulina forma fila no Baenão para apoiar time antes da final do Parazão

Torcedores acompanham o pós-treino do Clube do Remo antes da final do Campeonato Paraense 2026, deste domingo (8).

07.03.26 10h48

DECISÃO

Pavani diz que Remo é time de Série A ao falar da final do Parazão: ‘Vamos ser agressivos’

Meia azulino afirma que equipe tem experiência para buscar a virada na final do Parazão

06.03.26 19h01

FUTEBOL

Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre

Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta

06.03.26 16h01

Futebol

Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga

Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém.

06.03.26 11h58

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão

Decisão em jogo único vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e terá arbitragem de campo totalmente feminina

07.03.26 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

07.03.26 7h00

Futebol

Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga

Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém.

06.03.26 11h58

APOIO

Neste sábado (7), torcida azulina forma fila no Baenão para apoiar time antes da final do Parazão

Torcedores acompanham o pós-treino do Clube do Remo antes da final do Campeonato Paraense 2026, deste domingo (8).

07.03.26 10h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda