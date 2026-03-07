Neste sábado (7), torcida azulina forma fila no Baenão para apoiar time antes da final do Parazão

Torcedores do Clube do Remo tomam conta do Estádio Banpará Baenão na manhã deste sábado (7), em Belém, para acompanhar o pós-treino da equipe azulina antes da final do Campeonato Paraense 2026 contra o Paysandu.

A abertura dos portões do Baenão resultou em uma longa fila na avenida Antônio Baena, nas proximidades do estádio. A ação faz parte de um encontro entre jogadores e torcedores, conhecido como Fenômeno Azul, organizado para aproximar o elenco da torcida antes da decisão do Parazão.

A entrada da torcida foi liberada a partir das 10h30, com entrada pelo lado da avenida Rômulo Maiorana, conhecido entre os torcedores como “lado da 25”. Para participar, o público deve doar dois quilos de alimentos não perecíveis, contribuição voluntária que será destinada a instituições de caridade.

A decisão da Final do Campeonato Paraense de 2026 acontece neste domingo (08), às 17h, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. Os ingressos ainda estão à venda.



baenão abre portas Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal