Novo 'morango do amor'? Cenourinha de chocolate branco viraliza nas redes sociais; veja a receita

A Páscoa 2026 deve ser marcada por criatividade, inovação e receitas que unem custo acessível e forte apelo visual. A data, tradicionalmente aquecida pelo consumo de ovos de Páscoa, tem se transformado em vitrine para a chamada economia criativa.

Em meio à alta no preço do chocolate e à busca por produtos que chamem atenção nas redes sociais, confeiteiros e pequenos empreendedores já apostam em uma nova tendência: a cenourinha de chocolate branco recheada, que vem sendo apontada como o possível “novo morango do amor” da temporada.

Novos formatos de doces

O ovo de Páscoa em fatia segue consolidado como queridinho nas vitrines e nas redes sociais. Com porções individuais e recheios generosos, ele atende quem deseja variedade sem precisar investir em um ovo inteiro, geralmente mais caro.

VEJA MAIS



Formatos criativos começam a ganhar protagonismo, especialmente aqueles que dialogam com o simbolismo da data. É nesse cenário que surge a cenourinha de chocolate branco, criação do chef Pablo Figueiredo, que rapidamente se espalhou entre confeiteiros e creators gastronômicos.

O que é a cenourinha de Páscoa?

A receita aposta em uma casquinha de chocolate branco moldada em formato de cenoura referência direta ao imaginário pascal e recheio de brigadeiro de cenoura ou creme trufado. O resultado é um doce delicado, fotogênico e ideal para vendas unitárias.

Enquanto os ovos em fatia continuam fortes entre confeiteiros tradicionais, a cenourinha se destaca pela originalidade e pelo potencial de viralização. Fácil de embalar, prática para presentear e com custo de produção mais controlado, ela atende tanto quem vende quanto quem compra.

Receita da cenourinha de chocolate branco

Para quem quer apostar na tendência e já começar a testar a produção, confira os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes

1 caixinha de leite condensado

1 cenoura média

1/2 caixinha de creme de leite

1 colher de sopa de manteiga

10 canudinhos típicos para doce de leite

300g de chocolate branco

Corante alimentício laranja

Raminhos de alecrim para decorar

Modo de preparo

O preparo começa pelo brigadeiro de cenoura. Bata a cenoura com o leite condensado até obter uma mistura homogênea. Em seguida, leve ao fogo com a manteiga, mexendo sempre, até atingir ponto de brigadeiro mais firme, desgrudando do fundo da panela.

Desligue o fogo e acrescente o creme de leite, misturando bem para garantir mais cremosidade ao recheio. Espere esfriar.

Depois, recheie os canudinhos com o brigadeiro de cenoura. Derreta o chocolate branco e misture o corante laranja até atingir a tonalidade desejada. Mergulhe os canudinhos recheados no chocolate tingido, cobrindo completamente.

Finalize decorando a extremidade com pequenos ramos de alecrim, criando o efeito visual das “folhas” da cenoura. Leve à geladeira até firmar.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)