Ovo de Páscoa: Saiba qual é o ideal para cada signo do zodíaco

Pensando em presentear familiares com ovos de páscoa, mas não sabe qual escolher? Nesta data, é comum seguirmos a tradição de consumir muito chocolate com amigos e entes queridos, entre as mais diversas formas. Ovos de colher, ovos personalizados e até mesmo ovos salgados estão entre as novidades para a data.Uma das alternativas para ajudar na escolha é seguir as características dos respectivos 12 signos do zodíaco. Cada um deles possui preferências únicas quando se trata de sabores, texturas e combinações de ingredientes. Confira!

VEJA MAIS

Áries

Conhecido pela energia vibrante, intensidade por paixão, o doce ideal para o signo de Áries seria o ovo recheado com chocolate ao leite intenso e pedaços crocantes de caramelo.

Touro

Touro aprecia o luxo e o prazer sensorial. Por isso, um ovo de colher com recheio de chocolate belga cremoso e raspas de trufas negras irá deliciar os sentidos desse signo.

Gêmeos

Gêmeos é curioso e versátil, e busca sempre novas experiências. Dessa forma, o ovo com camadas alternadas de chocolate ao leite e chocolate branco, combinando sabores contrastantes, é ideal para satisfazer o paladar.

VEJA MAIS

Câncer

Câncer é sensível e emotivo, e valoriza a familiaridade e o conforto. Nesse caso, um ovo de colher com recheio de chocolate ao leite e pedaços macios de marshmallow deixará o canceriano (a) de coração quentinho.

Leão

Leão adora ser o centro das atenções e aprecia o luxo. O ovo de colher decorado com flocos de ouro com um recheio de chocolate amargo e licor de cereja é a escolha perfeita para satisfazer o paladar requintado desse signo de fogo.

Virgem

Meticuloso, prático, e apreciador da simplicidade e qualidade, o ovo de colher com chocolate meio amargo, e amêndoas torradas e salgadas oferece uma combinação equilibrada de sabor e textura para o signo de Virgem.

Libra

Libra valoriza a harmonia e a beleza estética. Pensando nisso, o ovo de colher decorado com delicadas flores de açúcar e recheio de chocolate branco e framboesa irá cativar os sentidos desse signo.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Lojas suspendem vendas de coelhos no período de Páscoa para evitar abandono em massa]]

Escorpião

Escorpião é intenso e apaixonado, e busca experiências profundas e poderosas. Por isso, um ovo de colher com chocolate amargo e uma pitada de pimenta caiena em pó proporcionará uma explosão de sabor.

Sagitário

Aventureiro, otimista, e sempre em busca de novas experiências, o sagitariano (a) com certeza irá gostar de um ovo de colher com chocolate ao leite e pedaços de frutas tropicais.

Capricórnio

Capricórnio é prático e determinado, e valoriza a tradição e a qualidade. O ovo de colher com chocolate amargo e nozes caramelizadas é ideal para oferecer uma combinação clássica e reconfortante.

Aquário

Aquário é original e progressista, e busca sempre o novo e o inovador. Diferente, um ovo de colher com chocolate branco e pedaços de frutas exóticas oferece uma experiência única e refrescante.

Peixes

Intuitivo, compassivo e amante da conexão emocional, os piscianos (as) sem dúvidas vão apreciar um ovo de colher com chocolate ao leite e recheio de caramelo salgado.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)