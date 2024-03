‘Lembranças’ de Páscoa são opções mais em conta do que o tradicional ovo de chocolate

A 6 dias da Páscoa, consumidores em Belém procuram por opções mais em conta do que os tradicionais ovos de chocolate para presentear familiares e amigos na data cristã. Em um supermercado no bairro da Cremação, kits com bombons embalados em formato de ovo e de coelho são alternativas para quem precisa de praticidade. De acordo com o Dieese Pará, o preço dos ovos de Páscoa de 200 gramas estão variando entre R$ 39 e R$ 59 na Grande Belém, enquanto as caixas de bombom de peso similar (250 g) podem ser encontradas entre R$ 12 e R$ 17.

A representante comercial Patrícia Veloso (40 anos) afirma que, no momento, pensa na relação custo X benefício. “Esse ano, acho que vai ser uma Páscoa de lembranças”, diz a consumidora, que pretende presentear cinco sobrinhos e alguns amigos íntimos com kits de chocolate, adquiridos já prontos. “Devido à praticidade. O nosso tempo já é tão corrido e, quanto mais facilidade você já encontra, melhor”. Ela está disposta a gastar entre R$ 20 e R$ 30 em cada kit.

Maria Célia Albuquerque (67 anos), profissional do lar (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Maria Célia Albuquerque, 67 anos, estava pesquisando o preço de itens alternativos ao tradicional ovo quando encontrou a colomba pascal a R$ 21. A profissional do lar vai presentear quatro irmãs de uma congregação religiosa na qual é voluntária. “Eu já tinha vindo pesquisar ontem, mas não tinha a colomba. Agora que chegou. Mas aqui, eu acho que está melhor os preços”, diz a consumidora, que vai fazer outras pesquisas até efetivamente adquirir os produtos, entre a sexta-feira e o sábado véspera da Páscoa.

A auxiliar de marketing do supermercado, Gabriele Silva, explica que o estabelecimento comercializa kits com bombons de chocolate ao longo de todo o ano, cuja saída é maior em datas comerciais, como Dia das Mães e Dia dos Namorados. Um dos kits preparados para a Páscoa desse ano é em formato de ovo, no valor de R$ 29,19. Caso o consumidor deseje levar apenas a embalagem para montar o kit em casa, ela custa R$ 15,99. Outra opção de kit com bombons de chocolate é em formato de coelho, no valor de R$ 32,15.

Ainda assim, há quem prefira os ovos de chocolate – mas não sem economizar. Uma dessas pessoas é a aposentada Aldenize Velasco (76 anos), que colocou 30 industrializados em seu carrinho (de 50 gramas, cada ovo) para presentear 60 crianças de um projeto social no qual é voluntária. Pela grande quantidade, o valor de cada industrizado diminuiu de R$ 10,20 para R$ 9,65. Ainda assim, ela ‘chorou’ um desconto ao gerente, para que chegasse aos R$ 9,50.

Aldenize Velasco (76 anos), aposentada (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“Eu não tive tempo de fazer pesquisa de preço. Como eu vi que esses [ovos] aqui estão viáveis pro meu bolso, eu já estou levando”, explicou dona Aldenize. A aposentada já tinha aproveitado uma promoção de caixas de bombom, adquiridas por R$ 8,50 (cada) em uma loja nacional de departamentos. Ela comprou 15 caixas para incrementar as doações. “Eu ainda vou lá, porque tem uns tabletes de chocolate que estão [sendo comercializados] cinco [unidades] por R$ 10. Aí eu vou comprar para colocar no kit delas também”, acrescentou.

A última pesquisa do Dieese Pará, divulgada em 29 de fevereiro, apontou que ovos, bombons e tabletes ficaram mais caros este ano, com reajustes que podem chegar a 20%. Este mês, não houve grande variação, diz Everson Costa, supervisor técnico da entidade: “Os preços praticamente se mantiveram. Onde houve flexibilização foi nas lojas de departamentos, porque, em algumas unidades, é preciso promover saída de estoque”.

Confira os preços médios de produtos para a Páscoa em Belém

OVOS DE CHOCOLATE

De R$ 39,59 a R$ 59,99 – peso entre 213g e 227g

De R$ 59,35 a R$ 69,99 – peso entre 345g e 350g

De R$ 89,99 a R$ 105,95 – peso médio 560g

CAIXAS DE BOMBOM

De R$ 11,29 a R$ 16,99 – peso médio 250g

TABLETES

De R$ 5,99 a R$ 10,15 – peso médio 80g

Fonte: Dieese Pará (fevereiro/2024)