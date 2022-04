Ovo de Páscoa: quanto custa e como fazer em casa?

Ao longo dos anos o mercado vem inovando e ao mesmo tempo investindo em estratégias para conseguir alcançar o público consumidor apaixonado por chocolate. Os ovos de páscoa estão cheios de brinquedos, recheios diferentes para todos os gostos, tecnologia e o tradicional com toque refinado. Alguns deles chegam a custar R$ 400.

As marcas como Vivara, Cacau Show, Turma da Mônica e Hello Kitty são algumas das principais no mercado. A edição de 2022, por exemplo, a kopenhagen fechou parceria com a Vivara. A caixa personalizada traz vários produtos da Língua de Gato e um pingente de prata 925 com banho de ouro 18K, em formato de uma cabeça de gato. O ovo custa R$ 399.





A marca Cacau Show é uma empresa que pensa nos diferentes públicos. Há ovos tufados, com média de R$ 84, com bebidas alcoólicas R$ 94 e os sortidos R$ 54.

(Foto: Reprodução / Site / Cacau Show)

Para as crianças há várias opções. Os ovos de páscoa da Turma da Mônica e da Hello Kitty chegam a custar R$ 49, por 90g mais uma mini lancheira ou uma mini bolsa.



Se o preço dos produtos lhe incomodou, calma que é possível deixar a páscoa divertida fazendo os ovos em casa. Dependendo do tamanho é possível para montar vários para vender, comer com a família ou presentear pessoas queridas. Veja algumas opções para não deixar a páscoa sem um doce.

Para as ‘cascas’, qual chocolate escolher?

Para a casca será preciso ter um chocolate em barra, que são vendidos em casa de confeitaria, supermercados ou em lojas de produtos para festas. Normalmente elas são comercializadas em tamanhos de 500g ou 1Kg. O preço médio por 1Kg, a depender da marca, fica em torno de R$ 50 a R$ 65. Elas são facilmente encontradas nas opções: ao leite; meio amargo ou amargo e chocolate branco.

Outra opção é comprar cobertura fracionada. O custo é menor, por ser feita a partir da manteiga de cacau e gordura vegetal, e não necessita de temperagem (que é o derretimento do chocolate até uma temperatura para depois resfriar até igualar todos os cristais de manteiga). É possível encontrá-las no valor a partir de R$ 20.

Confira como fazer temperagem do chocolate

1º opção: derreta o chocolate em banho maria ou no micro-ondas, até atingir de 45 a 50 ºC,. Dividida sobre uma pedra de mármore 70% do chocolate e mexa o produto até chegar a 26 ºC. Quando atingir a temperatura, devolva o produto para o recipiente que estava os 30% do chocolate e misture até esfriar.

2ª opção: derreta o chocolate até atingir de 45 a 50 ºC, em banho-maria ou no micro-ondas. Em seguida, coloque o chocolate em uma tigela com água fria. Misture até atingir a temperatura correta.

Veja algumas opções de ovos em casa para fazer em casa

(Foto: Rayanne Bulhões / O Liberal) (Foto: Rayanne Bulhões / O Liberal)

Casca



Se optar por fazer os ovos de páscoa com o chocolate tradicional, bote o produto nas formas já derretido e leve à geladeira. Caso escolha o chocolate hidrogenado é só derreter, até a temperatura descrita no rótulo, e esperar esfriar para botar nas formas. Em ambos os casos, é preciso aguardar de 2 a 5 minutos. Assim que as cascas soltarem do plástico pode reservá-las.

Para o recheio:

Brigadeiro

1 caixa de leite condensado;

1 caixa de creme de leite;

3 colheres de chocolate em pó (sugestão: 32%; 50%; 70% ou 100% cacau);

1 colher de manteiga.

Leve todos os ingredientes para uma panela, misture e leve ao fogo baixo. Mexa por uns 20 minutos até desgrudar do fundo da panela. Deixe esfriar e recheie a casca sua da preferência.

Leite em pó

1 caixa de leite condensado;

1 caixa de creme de leite;

3 colheres de chocolate de leite em pó;

1 colher de manteiga.

Leve todos os ingredientes para uma panela, misture e leve ao fogo baixo. Mexa por uns 20 minutos até desgrudar do fundo da panela. Deixe esfriar e recheie a casca da sua preferência.

Doce de cupuaçu

250g de polpa de cupuaçu;

50ml de água;

3 colheres de açúcar.

Bata a polpa de cupuaçu com a água por uns 10 segundos só para facilitar a gramatura. Leve o cupuaçu para uma panela, misture o açúcar e mexa por uns 20 minutos até reduzir de volume. Deixe esfriar e recheie a casca da sua preferência.

Brigadeiro de Limão

1 caixa de leite condensado;

1 caixa de creme de leite;

1 suco de um limão;

1 colher de manteiga.

Leve todos os ingredientes para uma panela, misture e leve ao fogo baixo. Mexa por uns 20 minutos até desgrudar do fundo da panela. Deixe esfriar e recheie a casca da sua preferência.





Montagem dos ovos de páscoa

A finalização dos ovos de páscoa pode ser à parte, com granulados, confeitos, raspas de limão ou até leite em pó. Vai da criatividade. Em Belém, é possível encontrar ainda insumos regionais feitos a partir do cacau, como os nibs, que podem ser achados em casas de produtos naturais ou em fábricas especializadas. O preço pode variar a depender da localidade.

O mesmo pode ser feito com a embalagem. Há no mercado caixas para ovo de colher, sacos decorativos, tecidos, entre outros. Vale usar da imaginação.