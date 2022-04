Como comer chocolate 'sem culpa'? Nutricionista explica passo a passo

Quando o assunto é o chocolate, muitas pessoas associam a guloseima a engordar e acumular gordurinhas. Mas você sabia que o chocolate pode ajudar a emagrecer ou, até mesmo, perder peso? Isso porque, se for bem escolhido entre as opções ao leite, amargo e as versões light e zero, ele pode, sim, fazer parte de uma dieta para quem deseja perder medidas e ver o ponteiro da balança cair.

VEJA MAIS

Para ajudar a entender como comer chocolate todos os dias e não engordar, a nutricionista pós-graduada em Transtornos Alimentares, Giulia Priante, deu dicas de como inserir o item em uma dieta equilibrada e sem exageros:

Quem está de dieta pode comer chocolate?

A nutricionista Giulia Priante afirma que quem está de dieta pode comer chocolate. Entretanto a profissional da saúde explica que a quantidade "certa" para degustar o doce e inseri-lo em um plano alimentar deve ser indicada individualmente por um nutricionista, que levará em conta o gasto energético do paciente.

Conheça as opções de chocolate que se pode comer na dieta:

Chocolate meio amargo possui uma concentração de 50% de cacau (Reprodução/ Redes sociais)

Chocolate amargo

O chocolate amargo, ou “dark”, possui uma maior concentração de cacau com percentual acima dos 70%, com pouco açúcar e sem leite.

Chocolate meio amargo

Já no chocolate meio amargo, a concentração do cacau varia entre os 50%. Ainda com pouco açúcar, mas sem o sabor tão acentuado.

Chocolate ao leite

O chocolate possui leite em pó, com variações da manteiga de cacau (em um teor entre 36% e 46%), além de licor. Por isso, fica cremoso e com um sabor mais açucarado.

Quais são os benefícios do chocolate?

Quando consumido com moderação, o chocolate pode trazer muitos benefícios ao corpo, como melhorar o teor de substâncias antioxidantes que protegem as células, reduzir o estresse, aliviar dores e regular o fluxo arterial.

Quanto de chocolate pode comer sem engordar?

Giulia reforça que não há uma quantidade certa de chocolate que se pode comer sem engordar. Isso porque nenhum alimento, por si só, tem a capacidade de engordar, sozinho, uma pessoa. A nutricionista orienta que o chocolate seja degustado com moderação por cada indivíduo.

O que acontece se eu comer chocolate todos os dias?

Para a nutricionista, comer chocolate em execesso, ou seja, uma "barra" inteira do doce, pode causar o mesmo efeito de consumir qualquer alimento em grande quantidade: o ganho de peso e acúmulo de gordura.

Como comer chocolate com moderação?

Quem quer comer chocolate todos os dias precisa aprender a comer com moderação. De acordo com a nutricionista Giulia Priante, não há problema em gostar de degustar um “docinho”. Mas, segundo reforça a profissional, é importante fazer escolhas equilibradas, como, por exemplo, comer uns três ou quatro quadradinhos do chocolate, ao invés de comer uma barra inteira.

Nutricionista Giulia Priante (Reprodução/ Arquivo pessoal)

* Atenção: Toda a dieta precisa ser prescrita por um profissional de nutrição. A falta de orientação adequada pode representar riscos graves à saúde. Procure orientação especializada para saber qual modelo funciona melhor para o seu organismo.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)