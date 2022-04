Criador do 'ovo da Britney', trocou medicina por chocolate

O compartilhamento do vídeo do ovo de Páscoa de colher, pela cantora Britney Spears, ontem, quarta-feira, 30, rendeu uma grande visibilidade ao criador do produto, Leonardo Borges, dono de confeitaria em Porto Velho, Rondônia. Ele começou a fazer doces quando cursava a faculdade de medicina, a fim de obter uma renda extra.

A cantora norte-americana compartilhou o vídeo do perfil do Instagram da confeitaria dele e escreveu em inglês: "gosto muito de chocolate". Com isso, o vídeo ultrapassou 7 milhões de visualizações, disse Leonardo ao Uol. Além disso, a confeitaria começou a receber pedidos do exterior, mas não há planos de realizar entregas fora da capital de Rondônia. Na confeitaria, também aumentou a procura de clientes pelo "ovo da Britney".

"Não conseguimos responder todas as mensagens que chegam no WhatsApp. Estamos felizes com a repercussão que a postagem deu para a gente", comentou.

Muita gente ficou pensando que Britney provou o produto, mas não, ela apenas repostou o vídeo com música de fundo. "Não tem nem uma semana que a gente publicou o vídeo. Muitos acharam que a gente mandou o ovo para ela nos Estados Unidos. Mas não, do jeito que a gente colocou, ela repostou. E a repercussão foi imediata", contou Mylena Borcioni, noiva de Leonardo que cuida das redes sociais da confeitaria.

"O melhor é o pessoal mandando mensagens no WhatsApp perguntando se a gente entrega nos Estados Unidos, porque viu o vídeo da Britney com o nosso ovo", completou Mylena.