Britney Spears compartilha vídeo de Ovo de Páscoa feito em Rondônia e ganha homenagem

Britney Spears parece bem interessada em um doce que também é objeto de desejo de muitos brasileiros nesta época: o Ovo de Páscoa recheado. A cantora publicou em seu perfil do Instagram um vídeo de um dos doces feitos por uma confeitaria de Rondônia, estado do Norte do Brasil. O resultado foi uma série de encomendas vindas dos Estados Unidos.

"Eu realmente gosto de chocolate", escreveu Britney na legenda do vídeo da confeitaria compartilhado em seu perfil pessoal na terça-feira, 29. Ele mostra um Ovo de Páscoa recheado com brigadeiro cremoso, coberto por confeito colorido. A cantora marcou a confeitaria na legenda. Assista:

A confeitaria que despertou o desejo de Britney por Ovo de Páscoa recheado é a Flakes Brasil, que tem sede em Porto Velho, capital de Rondônia. Eles logo reagiram à publicação de Britney, que atualmente ultrapassa 6 milhões de visualizações.

"Quase tivemos um infarto em um B-army aqui. Socorro, vencemos na vida sim ou claro?", diz um post feito pela confeitaria fazendo referência a Britney.

O sucesso do viral também deu outro nome ao Ovo de Páscoa coberto por confeito colorido, antes chamado de "Ovo Dragê". Agora, o doce é vendido com o nome "Ovo Britney". De acordo com a descrição da confeitaria, a iguaria tem casca cravejada de drágeas coloridas, recheada com brigadeiro gourmet pesando aproximadamente 400g. O item que leva o nome da princesinha do Pop custa R$ 95.

Britney não comeu o Ovo de Páscoa brasileiro

O vídeo compartilhado pela cantora foi publicado originalmente no perfil da confeitaria brasileira, e a mão que aparece nas filmagens é de uma funcionária da empresa. No perfil oficial, a Flakes Brasil mostrou que vem recebendo encomendas de pessoas nos Estados Unidos, tudo por conta do vídeo compartilhado por Britney. Infelizmente, a loja não entrega no país norte-americano.