Remo não consegue segurar o Palmeiras e está eliminado da Copinha O Palmeiras dominou a partida, mas só construiu a vitória no segundo tempo O Liberal 11.01.26 14h29 A campanha do Remo na Copa São Paulo de Futebol Júnior chegou ao fim neste domingo. O time azulino foi derrotado por 3 a 0 pelo Palmeiras, resultado que confirmou a eliminação na fase de grupos e encerrou uma participação que começou com esperança, mas terminou de forma frustrante. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Remo iniciou a Copinha em alta, ao vencer o Batalhão-RJ por 2 a 1 na estreia. O bom desempenho empolgou a torcida e deu a impressão de que a equipe paraense poderia brigar pela classificação. No entanto, a derrota na rodada seguinte para o Monte Roraima-RR mudou o cenário e deixou o Leão sob pressão para o último jogo da chave. VEJA MAIS Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game Patrick de Paula se incomoda com pergunta sobre reencontrar futebol no Remo:'Não desaprendi a jogar' Questionado se a ida ao Leão seria uma tentativa de “reencontrar” o futebol que o projetou nacionalmente, o jogador foi direto e demonstrou certo incômodo com a abordagem Precisando vencer para seguir vivo, o Remo encontrou um adversário muito superior tecnicamente. O Palmeiras dominou a partida e construiu a vitória no segundo tempo, com gols de Juliano, Juan Gabriel e Sorriso. Sem conseguir reagir, o time azulino foi envolvido pelo ritmo do rival e acabou se despedindo da competição sem chances de avançar. Com o resultado, o Palmeiras fechou a primeira fase com 100% de aproveitamento, somando nove pontos e garantindo a liderança do Grupo 27. A equipe paulista avançou ao lado do Monte Roraima-RR, que venceu o Batalhão-TO por 3 a 2. Na próxima fase, o Palmeiras enfrenta o Vitória, segundo colocado do Grupo 28, enquanto o Monte Roraima encara o Flamengo de Guarulhos. Em outro grupo, o Fluminense também confirmou a liderança do Grupo 25 ao vencer o Sfera por 2 a 1, chegando aos nove pontos. O time carioca avançou junto com o Água Santa, que superou o Brasiliense-DF pelo mesmo placar. Na sequência da competição, o Fluminense enfrenta o Referência, enquanto o Água Santa duela com o Ituano. Entre as equipes paraenses, Águia de Marabá e Tuna Luso conseguiram a classificação para a próxima fase. A segunda fase da Copinha, que marca o início do mata-mata em jogos únicos, será disputada na segunda e na terça-feira, com 16 partidas em cada dia. Para o Remo, resta agora a avaliação da campanha e o foco no planejamento das próximas competições, após uma eliminação que frustrou as expectativas criadas no início do torneio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo Copinha 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO NÃO DEU Remo não consegue segurar o Palmeiras e está eliminado da Copinha O Palmeiras dominou a partida, mas só construiu a vitória no segundo tempo 11.01.26 14h29 Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00 Futebol Osório projeta Remo competitivo e coloca Série A como prioridade em 2026 Treinador colombiano foi apresentado oficialmente e destacou foco no Brasileirão, consistência de jogo e evolução do elenco azulino 10.01.26 17h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30 Futebol Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional 11.01.26 8h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00