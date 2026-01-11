Remo não consegue segurar o Palmeiras e está eliminado da Copinha

A campanha do Remo na Copa São Paulo de Futebol Júnior chegou ao fim neste domingo. O time azulino foi derrotado por 3 a 0 pelo Palmeiras, resultado que confirmou a eliminação na fase de grupos e encerrou uma participação que começou com esperança, mas terminou de forma frustrante.

O Remo iniciou a Copinha em alta, ao vencer o Batalhão-RJ por 2 a 1 na estreia. O bom desempenho empolgou a torcida e deu a impressão de que a equipe paraense poderia brigar pela classificação. No entanto, a derrota na rodada seguinte para o Monte Roraima-RR mudou o cenário e deixou o Leão sob pressão para o último jogo da chave.

Precisando vencer para seguir vivo, o Remo encontrou um adversário muito superior tecnicamente. O Palmeiras dominou a partida e construiu a vitória no segundo tempo, com gols de Juliano, Juan Gabriel e Sorriso. Sem conseguir reagir, o time azulino foi envolvido pelo ritmo do rival e acabou se despedindo da competição sem chances de avançar.

Com o resultado, o Palmeiras fechou a primeira fase com 100% de aproveitamento, somando nove pontos e garantindo a liderança do Grupo 27. A equipe paulista avançou ao lado do Monte Roraima-RR, que venceu o Batalhão-TO por 3 a 2. Na próxima fase, o Palmeiras enfrenta o Vitória, segundo colocado do Grupo 28, enquanto o Monte Roraima encara o Flamengo de Guarulhos.

Em outro grupo, o Fluminense também confirmou a liderança do Grupo 25 ao vencer o Sfera por 2 a 1, chegando aos nove pontos. O time carioca avançou junto com o Água Santa, que superou o Brasiliense-DF pelo mesmo placar. Na sequência da competição, o Fluminense enfrenta o Referência, enquanto o Água Santa duela com o Ituano. Entre as equipes paraenses, Águia de Marabá e Tuna Luso conseguiram a classificação para a próxima fase.

A segunda fase da Copinha, que marca o início do mata-mata em jogos únicos, será disputada na segunda e na terça-feira, com 16 partidas em cada dia. Para o Remo, resta agora a avaliação da campanha e o foco no planejamento das próximas competições, após uma eliminação que frustrou as expectativas criadas no início do torneio.