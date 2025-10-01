Capa Jornal Amazônia
Jogo do Remo contra o Athletico-PR pode ser no Baenão; saiba motivos e veja data e horário

Leão pegará o Furacão em Belém e partida pode sair do Mangueirão e ser realizada no Baenão

Fábio Will
fonte

Remo deve atuar no Baenão contra o Furacão (Samara Miranda / Remo)

O Remo pode receber o Athletico-PR no dia 9 de outubro, às 21h35, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém. A alteração deve ocorrer devido a um show no mesmo dia, no Mangueirão, local originalmente previsto para o jogo. O Remo já solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a mudança de horário e aguarda uma resposta. A informação foi apurada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

Após o Baenão ser reaberto ao torcedor e receber a partida entre Remo x Atlético-GO, o Estádio Evandro Almeida deverá ser palco de mais um jogo do Leão Azul nesta Série B do Brasileirão. A tendência é que a partida contra o Athletico-PR saia do Mangueirão. O motivo seriam os shows marcados para o Colosso do Benguí, que não permitiriam a realização da partida.

Caso essa mudança ocorra, o time azulino terá que quebrar um jejum. Essa será a segunda vez em que o Remo utilizará o centenário Baenão nesta Série B e a terceira no ano. Nesta temporada, o Leão empatou com o São Raimundo-RR em 1 a 1 pela Copa Verde, dentro do Baenão, e acabou eliminado nos pênaltis. A outra partida do clube azulino em seu estádio foi a derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, pela Série B.

Na tabela, neste momento, Remo e Athletico-PR são rivais e brigam por uma das vagas na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. O Furacão deu uma arrancada na competição e agora soma 48 pontos, sendo o 4º colocado, o primeiro dentro da zona de acesso. Já o Remo ocupa a 8ª posição, com 42 pontos. O próximo compromisso do Leão Azul na Série B está marcado para o domingo (5), contra o Operário-PR, no Estádio Germano Krüger, na cidade de Ponta Grossa (PR). O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também na Rádio Liberal +.

