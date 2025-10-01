Jogo do Remo contra o Athletico-PR pode ser no Baenão; saiba motivos e veja data e horário Leão pegará o Furacão em Belém e partida pode sair do Mangueirão e ser realizada no Baenão Fábio Will 01.10.25 19h29 Remo deve atuar no Baenão contra o Furacão (Samara Miranda / Remo) O Remo pode receber o Athletico-PR no dia 9 de outubro, às 21h35, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém. A alteração deve ocorrer devido a um show no mesmo dia, no Mangueirão, local originalmente previsto para o jogo. O Remo já solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a mudança de horário e aguarda uma resposta. A informação foi apurada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. Após o Baenão ser reaberto ao torcedor e receber a partida entre Remo x Atlético-GO, o Estádio Evandro Almeida deverá ser palco de mais um jogo do Leão Azul nesta Série B do Brasileirão. A tendência é que a partida contra o Athletico-PR saia do Mangueirão. O motivo seriam os shows marcados para o Colosso do Benguí, que não permitiriam a realização da partida. Caso essa mudança ocorra, o time azulino terá que quebrar um jejum. Essa será a segunda vez em que o Remo utilizará o centenário Baenão nesta Série B e a terceira no ano. Nesta temporada, o Leão empatou com o São Raimundo-RR em 1 a 1 pela Copa Verde, dentro do Baenão, e acabou eliminado nos pênaltis. A outra partida do clube azulino em seu estádio foi a derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, pela Série B. Na tabela, neste momento, Remo e Athletico-PR são rivais e brigam por uma das vagas na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. O Furacão deu uma arrancada na competição e agora soma 48 pontos, sendo o 4º colocado, o primeiro dentro da zona de acesso. Já o Remo ocupa a 8ª posição, com 42 pontos. O próximo compromisso do Leão Azul na Série B está marcado para o domingo (5), contra o Operário-PR, no Estádio Germano Krüger, na cidade de Ponta Grossa (PR). O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também na Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série b remo x athletico-pr futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO ARTILHEIRO Pedro Rocha pode voltar já contra o Operário? Médico do Remo atualiza situação do atacante Segundo o médico do clube, Jean Klay, artilheiro da Série B passará por testes, nesta quinta-feira (02) 01.10.25 20h07 FUTEBOL Jogo do Remo contra o Athletico-PR pode ser no Baenão; saiba motivos e veja data e horário Leão pegará o Furacão em Belém e partida pode sair do Mangueirão e ser realizada no Baenão 01.10.25 19h29 CONFIANTE Hernandez quer seu lugar no time titular do Remo: 'jogo em qualquer lugar do ataque' No último domingo (29), o uruguaio teve atuação elogiada na vitória que devolveu confiança ao Leão após a saída do técnico António Oliveira 01.10.25 19h27 Futebol Próximo adversário do Remo na Série B chega em boa fase disposto a alcançar o G4 Apesar disso, no primeiro turno o Leão Azul levou a melhor, em jogo disputado em Belém 01.10.25 17h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 Futebol Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026 01.10.25 12h14