Após classificação no fio da navalha, Tuna Luso enfrenta sensação da Copinha

A Tuna Luso volta a campo nesta segunda-feira (12) para um dos jogos mais simbólicos de sua trajetória recente na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time paraense enfrenta o Guanabara City, às 19h, em Cravinhos, pela segunda fase da competição, carregando uma classificação improvável, construída sem vitórias na fase de grupos e em meio a uma polêmica que extrapolou as quatro linhas.

VEJA MAIS

A Águia do Souza avançou no Grupo 11 com apenas dois pontos, após empatar duas partidas e ser derrotada pelo Botafogo-SP por 1 a 0 na rodada final. Mesmo assim, terminou na segunda colocação, beneficiada pelo saldo de gols em um cenário de equilíbrio com Santa Cruz e CA Bandeirante. Foi a primeira equipe paraense a garantir vaga na fase eliminatória da Copinha, ainda que em circunstâncias pouco usuais.

A classificação, porém, veio acompanhada de um episódio extracampo que marcou a reta final da primeira fase. Na véspera do confronto contra o Botafogo-SP, o hotel onde a delegação tunante estava hospedada divulgou nota acusando integrantes do clube de promoverem “farra” nas dependências do local, com perturbação ao descanso de outros hóspedes. Segundo o comunicado, o técnico da Tuna estaria “visivelmente” embriagado. O clube não se pronunciou diretamente sobre as acusações e limitou-se a afirmar que o hotel desligou os aparelhos de ar-condicionado dos quartos sem justificativa. No dia seguinte, a equipe entrou em campo, perdeu a partida, mas contou com uma combinação de resultados que garantiu a vaga na fase seguinte.

Do outro lado estará um adversário em ascensão. O Guanabara City chega à segunda fase com uma das campanhas mais consistentes da competição. Líder de seu grupo, o time goiano venceu dois jogos, marcou seis gols e sofreu apenas um. O resultado que mais chamou atenção foi a vitória por 3 a 1 sobre o Vasco, mesmo atuando com um jogador a menos durante boa parte do confronto.

A presença do Guanabara City na Copinha 2026 é fruto de uma trajetória sólida no futebol de base goiano. A equipe garantiu a vaga após campanha regular no Campeonato Goiano Sub-20 de 2025, quando terminou a primeira fase na vice-liderança, atrás do Goiás. No mata-mata estadual, superou o Lobo do Cerrado nas quartas de final, eliminou o Vila Nova na semifinal e, mesmo com derrota no placar agregado da final contra o Trindade, assegurou o vice-campeonato e a classificação para o torneio nacional, conforme o regulamento.

Em Cravinhos, a partida coloca frente a frente realidades distintas: de um lado, a Tuna Luso, que tenta transformar uma classificação improvável em combustível para seguir viva na competição; do outro, um Guanabara City embalado por resultados expressivos e apontado como uma das sensações desta edição da Copinha. Para o representante paraense, o duelo também representa a chance de deslocar o foco do noticiário, deixando para trás a turbulência fora de campo e buscando afirmação dentro dele.