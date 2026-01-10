Com gol nos acréscimos, Águia vence o Estrela de Março e encaminha classificação na Copinha O belo gol da vitória foi assinado por Yago Melo, quando a partida caminhava para a igualdade no placar O Liberal 10.01.26 18h59 Águia vence e avança na Copinha 2026 (Gustavo Sousa / Águia de Marabá) O Águia de Marabá conquistou uma importante vitória na tarde deste sábado, resultado que pode encaminhar a classificação da equipe à próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O triunfo por 1 a 0, em Taubaté, levou o Azulão aos seis pontos no Grupo 22, ficando na expectativa de um tropeço do Taubaté, que enfrenta o Botafogo na última rodada. A partida foi movimentada, com disposição dos dois lados, mas com poucas finalizações realmente perigosas ao longo dos dois tempos. O placar permaneceu em branco até os minutos finais, sendo definido apenas aos 47 minutos do segundo tempo. Yago Melo recebeu na intermediária, avançou, driblou a marcação e finalizou com precisão, marcando um belo gol para o Águia. VEJA MAIS Carajás se despede da Copinha com derrota para o Olímpico Equipe paraense foi superada por 1 a 0 no Prudentão e encerra participação no Grupo 6 sem pontuar Tuna Luso perde para o Botafogo-SP, mas garante classificação à próxima fase da Copinha O clube paraense foi ajudado pelo empate em 0 a 0 entre Santa Cruz e CA Bandeirante BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. Com o resultado, o time marabaense chegou aos seis pontos, mesma pontuação do Botafogo, que leva vantagem no saldo de gols, com dois, um a mais que o Águia. O Taubaté aparece na terceira colocação, com três pontos, enquanto o Estrela de Março ainda não pontuou. Na sequência da rodada, o Taubaté enfrenta o Botafogo. Em caso de vitória, a equipe paulista garante a classificação. Se houver empate ou derrota do Taubaté, a vaga na próxima fase ficará com o Águia de Marabá. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol águia de marabá copinha 2026 águia x estrela de março futebol de base jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Supercopa da Espanha Barcelona x Real Madrid: onde assistir e escalações da final da Supercopa da Espanha hoje (11/01) Barcelona e Real Madrid jogam pela final da Supercopa Espanhola hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 11.01.26 15h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo 11.01.26 7h00 Paulistão Portuguesa x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Portuguesa e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 19h30 Futebol Com gol nos acréscimos, Águia vence o Estrela de Março e encaminha classificação na Copinha O belo gol da vitória foi assinado por Yago Melo, quando a partida caminhava para a igualdade no placar 10.01.26 18h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30 Futebol Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional 11.01.26 8h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00