Com gol nos acréscimos, Águia vence o Estrela de Março e encaminha classificação na Copinha

O Águia de Marabá conquistou uma importante vitória na tarde deste sábado, resultado que pode encaminhar a classificação da equipe à próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O triunfo por 1 a 0, em Taubaté, levou o Azulão aos seis pontos no Grupo 22, ficando na expectativa de um tropeço do Taubaté, que enfrenta o Botafogo na última rodada.

A partida foi movimentada, com disposição dos dois lados, mas com poucas finalizações realmente perigosas ao longo dos dois tempos. O placar permaneceu em branco até os minutos finais, sendo definido apenas aos 47 minutos do segundo tempo. Yago Melo recebeu na intermediária, avançou, driblou a marcação e finalizou com precisão, marcando um belo gol para o Águia.

VEJA MAIS

Com o resultado, o time marabaense chegou aos seis pontos, mesma pontuação do Botafogo, que leva vantagem no saldo de gols, com dois, um a mais que o Águia. O Taubaté aparece na terceira colocação, com três pontos, enquanto o Estrela de Março ainda não pontuou.

Na sequência da rodada, o Taubaté enfrenta o Botafogo. Em caso de vitória, a equipe paulista garante a classificação. Se houver empate ou derrota do Taubaté, a vaga na próxima fase ficará com o Águia de Marabá.