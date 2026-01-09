Tuna Luso perde para o Botafogo-SP, mas garante classificação à próxima fase da Copinha O clube paraense foi ajudado pelo empate em 0 a 0 entre Santa Cruz e CA Bandeirante O Liberal 09.01.26 16h02 A Tuna Luso resistiu, mas não conseguiu evitar a derrota na Copinha. (Reprodução / Canal Paulistão) A terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior trouxe a primeira derrota da Tuna Luso Brasileira. A garotada da Águia Guerreira foi superada pelo Botafogo-SP pelo placar de 1 a 0, em partida disputada no estádio de Brodowski, em São Paulo. O resultado manteve os paraenses na segunda colocação do grupo, e deu a vaga ao time na próxima fase da Copinha. As duas equipes fizeram um jogo bastante equilibrado. O primeiro tempo começou com intensa troca de passes no meio-campo. Tuna Luso e Botafogo-SP disputaram a posse de bola, mas sem finalizações nos minutos iniciais. Aos quatro minutos, o time paulista chegou pela direita, mas o chute, que buscava o ângulo do goleiro luso, passou por cima da meta. VEJA MAIS TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica A resposta da Tuna Luso veio aos sete minutos, quando Jean Rodrigues sofreu falta na entrada da área. Na cobrança, porém, a bola parou na barreira. Com o placar zerado, as equipes foram para o segundo tempo dispostas a mudar o resultado, mas o equilíbrio seguiu predominando e o jogo permaneceu empatado por boa parte da etapa final. Aos 50 minutos, a bola finalmente balançou as redes. O Botafogo-SP atacou pelo lado direito, levantou a bola na pequena área e Rafa Fonseca subiu com força para cabecear, sem chances de defesa para o goleiro Henrique Machida. Com a vitória, o Botafogo-SP chegou aos nove pontos, enquanto a Tuna Luso permaneceu com dois. Santa Cruz e CA Bandeirante empataram em 0 a 0 e foram eliminados. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copinha 2026 tuna luso x botafogo-sp futebol de base jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03