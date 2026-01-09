Tuna Luso perde para o Botafogo-SP, mas garante classificação à próxima fase da Copinha

A terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior trouxe a primeira derrota da Tuna Luso Brasileira. A garotada da Águia Guerreira foi superada pelo Botafogo-SP pelo placar de 1 a 0, em partida disputada no estádio de Brodowski, em São Paulo. O resultado manteve os paraenses na segunda colocação do grupo, e deu a vaga ao time na próxima fase da Copinha.

As duas equipes fizeram um jogo bastante equilibrado. O primeiro tempo começou com intensa troca de passes no meio-campo. Tuna Luso e Botafogo-SP disputaram a posse de bola, mas sem finalizações nos minutos iniciais. Aos quatro minutos, o time paulista chegou pela direita, mas o chute, que buscava o ângulo do goleiro luso, passou por cima da meta.

A resposta da Tuna Luso veio aos sete minutos, quando Jean Rodrigues sofreu falta na entrada da área. Na cobrança, porém, a bola parou na barreira. Com o placar zerado, as equipes foram para o segundo tempo dispostas a mudar o resultado, mas o equilíbrio seguiu predominando e o jogo permaneceu empatado por boa parte da etapa final.

Aos 50 minutos, a bola finalmente balançou as redes. O Botafogo-SP atacou pelo lado direito, levantou a bola na pequena área e Rafa Fonseca subiu com força para cabecear, sem chances de defesa para o goleiro Henrique Machida. Com a vitória, o Botafogo-SP chegou aos nove pontos, enquanto a Tuna Luso permaneceu com dois. Santa Cruz e CA Bandeirante empataram em 0 a 0 e foram eliminados.