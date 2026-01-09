Capa Jornal Amazônia
TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026

Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela.

Caio Maia
fonte

Carajás é eliminado da Copinha 2026. (Lenno Costa/CEC)

O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) negou, nesta sexta-feira (9), o pedido de impugnação da vitória do Grêmio Prudente sobre o Carajás, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A decisão unânime mantém o placar de 2 a 1 para a equipe paulista, resultado de um jogo disputado no Prudentão, em Presidente Prudente.

O pedido movido pelo clube paraense baseou-se em uma substituição feita pelo Carcará, e registrada em súmula, na qual o atleta que supostamente deveria deixar o campo seguiu atuando. A decisão proferida nesta sexta-feira foi unânime pela manutenção do resultado da partida (2 a 1 para o time paulista). Ela estabelece ainda que a Procuradoria de Justiça Desportiva do TJD-SP apure uma eventual infração disciplinar à equipe de arbitragem do jogo.

Consequências para os clubes

Com o placar mantido, o Carajás está eliminado da competição. Já o Grêmio Prudente garantiu sua classificação para a próxima fase da Copinha.

As equipes entram em campo nesta sexta: enquanto os paraenses cumprem tabela diante do Olímpico-SE, às 16h45, os paulistas disputam a primeira colocação do Grupo 6 com o Ceará, às 19h. Os jogos acontecem no Prudentão, em Presidente Prudente.

Detalhes do incidente na partida

O incidente que gerou a polêmica ocorreu aos 35 minutos do segundo tempo da partida entre Grêmio Prudente e Carajás, quando o jogo estava empatado em 1 a 1. Na ocasião, a equipe mandante promoveu três alterações.

Entre os substituídos estava o lateral Kayke, camisa 2, que daria lugar a Raul, com a 20. Porém, instantes após deixar o campo, ele foi conduzido novamente ao gramado de jogo pela comissão técnica.

O Grêmio Prudente não chegou a ficar com 12 jogadores em campo, pois outro atleta foi sacado. Kayke, por sua vez, teve participação direta na vitória do time paulista.

Ele recuperou a bola e iniciou o contra-ataque que resultou no gol da virada de Antônio Pilha, aos 50 minutos do segundo tempo.

Argumentos apresentados ao TJD-SP

Na súmula da partida, o árbitro Giuliano Dutra Pellegrini registrou a saída de Kayke, o que motivou o pedido do Carajás.

O clube paraense aponta uma suposta violação da Regra 3 do futebol, que aborda sobre o retorno de um jogador substituído ao campo sem a autorização da arbitragem. Na argumentação jurídica, o fato se caracteriza como um “erro de direito”, o que sustentava o pedido de impugnação do resultado.

O Grêmio Prudente, por sua vez, classificou o episódio como uma "confusão" na indicação do atleta substituído. A equipe afirmou que o erro foi corrigido "na frente do quarto árbitro".

esportes

futebol

jornal amazônia

carajás

copinha 2026
Futebol
