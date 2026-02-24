Gaivota é atingida por bolada em jogo na Turquia e é reanimada por jogador Jogo foi paralisado para que a ave fosse socorrida pelos atletas O Liberal 24.02.26 8h41 Jogadores cercaram o animal para tentar ajudar (Reprodução / X) Uma cena inusitada marcou a partida entre Mevlanakapı Güzelhisar e İstanbul Yurdum Spor, válida pela final do playoff da Primeira Liga Amadora de Istambul, na Turquia. Uma gaivota foi atingida pela bola durante a cobrança de um tiro de meta e “desmaiou” em campo. O animal foi socorrido dentro do gramado pelo jogador Gani Çatan, que fez uma massagem com compressões na ave. Após alguns minutos, a gaivota começou a se mexer e acordou. Com isso, ela foi levada para fora do gramado, onde recebeu água e atenção da equipe médica. O lance ocorreu por volta dos 22 minutos da etapa inicial. O goleiro Muhammet Uyanik, do İstanbul Yurdum Spor, cobrou o tiro de meta normalmente, mas a bola acertou uma gaivota que voava próximo ao gramado. O animal caiu imóvel no campo. VEJA MAIS Jogador do Red Bull Bragantino que fez ataque machista a árbitra terá multa de 50% do salário Segundo anunciou o Red Bull Bragantino, a penalidade está relacionada à fala do jogador após a partida Paraense Melquizael Costa desafia manauara após nocaute no UFC: 'Açaí do Pará é melhor' Lutador provocou o rival Diego Lopes após vencer Dan Igen no UFC Huston no último sábado (21) Rapidamente, os jogadores correram para ver se a ave estava viva. O jogador Gani Çatan, que é capitão do İstanbul Yurdum Spor, iniciou a “massagem cardíaca”. A partida foi paralisada enquanto o animal era socorrido. Conforme as informações, a gaivota teve uma lesão na asa, mas passa bem e deve se recuperar. Dentro de campo, o Mevlanakapı Güzelhisar venceu o İstanbul Yurdum Spor e conquistou o título da liga amadora. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Gaivota é atingida por bolada em jogo na Turquia e é reanimada por jogador Jogo foi paralisado para que a ave fosse socorrida pelos atletas 24.02.26 8h41 MAIS ESPORTES Academia da PM participa da Etapa do Circuito Paraense de Natação e garante 15 medalhas Cadetes representaram a Academia Cel Fontoura na 1ª etapa do Circuito Paraense Master de Natação 2026 23.02.26 17h13 FUTEBOL Enquete aponta ex-dirigentes como principais responsáveis pela crise financeira do Paysandu Papão passa por crise fora das quatro linhas e pediu Recuperação Judicial na Justiça 23.02.26 16h54 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 24.02.26 7h00 INVIÁVEL Paysandu deve cinco vezes mais do que o declarado na recuperação judicial No pedido aprovado pela justiça, clube declarou dívidas de pouco mais de R$ 16 mi, no entanto, totalidade de débitos chega a quase R$ 75 milhões 24.02.26 8h00 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08 futebol Gaivota é atingida por bolada em jogo na Turquia e é reanimada por jogador Jogo foi paralisado para que a ave fosse socorrida pelos atletas 24.02.26 8h41