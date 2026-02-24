Capa Jornal Amazônia
Gaivota é atingida por bolada em jogo na Turquia e é reanimada por jogador

Jogo foi paralisado para que a ave fosse socorrida pelos atletas

Jogadores cercaram o animal para tentar ajudar (Reprodução / X)

Uma cena inusitada marcou a partida entre Mevlanakapı Güzelhisar e İstanbul Yurdum Spor, válida pela final do playoff da Primeira Liga Amadora de Istambul, na Turquia. Uma gaivota foi atingida pela bola durante a cobrança de um tiro de meta e “desmaiou” em campo.

O animal foi socorrido dentro do gramado pelo jogador Gani Çatan, que fez uma massagem com compressões na ave. Após alguns minutos, a gaivota começou a se mexer e acordou. Com isso, ela foi levada para fora do gramado, onde recebeu água e atenção da equipe médica.

O lance ocorreu por volta dos 22 minutos da etapa inicial. O goleiro Muhammet Uyanik, do İstanbul Yurdum Spor, cobrou o tiro de meta normalmente, mas a bola acertou uma gaivota que voava próximo ao gramado. O animal caiu imóvel no campo. 

Rapidamente, os jogadores correram para ver se a ave estava viva. O jogador Gani Çatan, que é capitão do İstanbul Yurdum Spor, iniciou a “massagem cardíaca”. A partida foi paralisada enquanto o animal era socorrido. 

Conforme as informações, a gaivota teve uma lesão na asa, mas passa bem e deve se recuperar.

Dentro de campo, o Mevlanakapı Güzelhisar venceu o İstanbul Yurdum Spor e conquistou o título da liga amadora.

