Jogador do Red Bull Bragantino que fez ataque machista a árbitra terá multa de 50% do salário Segundo anunciou o Red Bull Bragantino, a penalidade está relacionada à fala do jogador após a partida Estadão Conteúdo 23.02.26 17h57 O zagueiro Gustavo Marques, que atacou a árbitra Daiane Muniz após a derrota do Red Bull Bragantino para o São Paulo pelo Campeonato Paulista, receberá uma multa do clube no valor de 50% dos seus vencimentos. Segundo anunciou o Red Bull Bragantino, a penalidade está relacionada à fala do jogador após a partida. O valor da multa será destinado à ONG Rendar, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade na região de Bragança Paulista. O atleta também não será relacionado para o próximo jogo do time. O Red Bull Bragantino recebe o Atheltico-PR, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas "O Red Bull Bragantino mantém conversas com a própria ONG e com outras instituições de Bragança Paulista para que medidas sociais e educativas, que já acontecem ao longo do ano, sejam intensificadas e propagadas dentro do clube e em nossa sociedade", disse o clube em nota. Após o jogador dizer "colocarem uma mulher para apitar um jogo deste tamanho" ao criticar a arbitragem de Daiane Muniz, o Red Bull Bragantino se manifestou em defesa da árbitra. Na zona mista após a partida, o atleta admitiu estar errado e disse ter se desculpado à juíza. "Queria vir a público pedir perdão a todas as mulheres pela minha fala. Eu sei que eu sou ser humano. Todo ser humano erra. Naquele momento, eu estava com a cabeça quente, estava nervoso, falei coisas que eu não deveria. Também fui ali na Daiane, pedi a ela perdão. Ela estava com uma assistente dela. Também pedi perdão a ela, porque ela também é mulher", falou Gustavo Marques. A Federação Paulista de Futebol (FPF) se manifestou dizendo que encaminhará o caso ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), entidade responsável por avaliar quais as punições podem ser aplicadas ao jogador. Gustavo Marques, de 24 anos, foi revelado pelo América-MG e passou por sucessivos empréstimos, chegando ao futebol de Portugal. Na Europa, foi contratado pelo Benfica B e integrou o elenco principal do clube. Atualmente, ele continua vinculado ao time português e está emprestado ao Red Bull Bragantino.