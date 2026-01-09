BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. Caio Maia e Iury Costa 09.01.26 12h31 Tuna entra em campo na Copinha nesta sexta (9). (CLEBER VALERA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO) O clima de decisão da Tuna Luso na Copa São Paulo de Futebol Júnior foi interrompido por um registro oficial na Polícia Civil. O Hotel Martini, onde a delegação está hospedada em Brodowski, formalizou um Boletim de Ocorrência (BO) detalhando episódios de indisciplina envolvendo membros da equipe paraense na madrugada desta sexta-feira (9). O incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. A equipe cruzmaltina entra em campo logo mais, em Brodowski, contra o Botafogo-SP, pela última rodada do Grupo 22 da Copinha. Apesar do imbróglio extracampo, a Tuna ainda mantém chances reais de classificação para a próxima fase da competição. Boletim relata barulho, consumo de álcool e intervenção do hotel De acordo com o BO, a confusão teria começado por volta de 1h. O documento aponta que integrantes da comissão técnica e jogadores teriam adquirido cerca de 15 unidades de bebidas alcoólicas no próprio hotel. Hotel faz BO por farra antes de jogo da Tuna (Divulgação) Ainda segundo o registro policial, o grupo iniciou conversas em tom elevado e intensa movimentação pelos corredores do hotel, o que motivou reclamações de outros hóspedes por perturbação do sossego. O BO descreve que, após tentativas sem sucesso de conter o barulho, uma funcionária do hotel desligou a energia elétrica como forma de contenção da situação. O documento também relata que o técnico da equipe apresentava “sinais visíveis de embriaguez” e que a administração do estabelecimento teria se sentido intimidada em solicitar a redução do volume de forma mais incisiva. Clube divulga nota e contesta versão registrada no BO Em resposta ao episódio, a Tuna Luso divulgou uma nota de repúdio. No comunicado oficial, o clube não menciona o suposto consumo de bebidas alcoólicas nem o barulho relatado no BO, concentrando a denúncia no desligamento da energia elétrica. A diretoria afirma que a delegação foi surpreendida com o desligamento dos aparelhos de ar-condicionado dos quartos, alegando que a medida comprometeu o descanso e a recuperação física dos atletas para a partida. O clube classificou o episódio como falta de profissionalismo e desrespeito. Ainda segundo a nota, a Tuna informou que acionou a Federação Paulista de Futebol (FPF) para que medidas cabíveis sejam tomadas em relação ao hotel. Federação analisa o caso Até o fechamento desta edição, a administração do Hotel Martini não havia se manifestado publicamente além do registro do Boletim de Ocorrência. A Federação Paulista de Futebol informou que deve analisar os fatos relatados pelas autoridades e pelo clube antes de se posicionar sobre eventuais medidas disciplinares. 