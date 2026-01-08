Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica O Liberal 08.01.26 23h25 Carajás quer suspensão do resultado da partida contra o Taubaté (Reprodução) Dois representantes do futebol paraense entram em campo nesta sexta-feira (9) pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal competição de base do país. Tuna Luso e Carajás vivem situações distintas na tabela, mas ainda carregam expectativas em torno de seus compromissos finais, seja pela possibilidade concreta de classificação, seja por um cenário jurídico que pode alterar o desfecho do grupo. VEJA MAIS Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído A Tuna Luso chega à terceira rodada ainda com chances reais de avançar à próxima fase. A equipe paraense soma dois pontos em dois jogos disputados até aqui. Na estreia, empatou em 0 a 0 com o Bandeirante, em uma partida marcada pelo equilíbrio e por poucas oportunidades claras de gol. Na sequência, voltou a empatar, desta vez em 1 a 1 diante do Santa Cruz, resultado que manteve a equipe viva na disputa, mas sem margem para novos tropeços. Para seguir sonhando com a classificação, a Tuna precisa vencer o Botafogo-SP, adversário desta sexta-feira, em confronto marcado para as 13h, na cidade de Brodowski. O resultado positivo é condição essencial para que o time paraense avance, restando, após isso, a necessidade de acompanhar a combinação de resultados do grupo. A campanha até aqui reflete uma equipe competitiva, que conseguiu se manter organizada defensivamente, mas que agora terá de buscar maior eficiência ofensiva diante de um adversário tradicional nas categorias de base. Mais tarde, às 16h45, o Carajás entra em campo no Estádio Prudentão para enfrentar o Olímpico-SE. Em campo, a situação do clube do sudeste do Pará é mais delicada. Pelo cenário esportivo atual, a equipe já não possui chances matemáticas de classificação, após os resultados das rodadas anteriores. Na estreia, o Carajás foi derrotado pelo Ceará por 3 a 0, resultado que comprometeu de forma significativa a campanha no grupo. Apesar disso, o clube ainda mantém expectativa fora das quatro linhas. O Carajás aguarda o desfecho de um julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo relacionado à partida contra o Grêmio Prudente, válida pela primeira rodada e vencida pela equipe paulista por 2 a 1. Na ocasião, um atleta do time adversário, que havia sido substituído, retornou ao campo de jogo, o que pode configurar irregularidade prevista no regulamento da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copinha 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Africana de Nações Egito x Costa do Marfim: onde assistir e escalações do jogo hoje (10) pela Copa Africana de Nações Egito e Costa do Marfim jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 15h00 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32