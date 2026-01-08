Capa Jornal Amazônia
Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada

Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica

O Liberal
fonte

Carajás quer suspensão do resultado da partida contra o Taubaté (Reprodução)

Dois representantes do futebol paraense entram em campo nesta sexta-feira (9) pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal competição de base do país. Tuna Luso e Carajás vivem situações distintas na tabela, mas ainda carregam expectativas em torno de seus compromissos finais, seja pela possibilidade concreta de classificação, seja por um cenário jurídico que pode alterar o desfecho do grupo.

A Tuna Luso chega à terceira rodada ainda com chances reais de avançar à próxima fase. A equipe paraense soma dois pontos em dois jogos disputados até aqui. Na estreia, empatou em 0 a 0 com o Bandeirante, em uma partida marcada pelo equilíbrio e por poucas oportunidades claras de gol. Na sequência, voltou a empatar, desta vez em 1 a 1 diante do Santa Cruz, resultado que manteve a equipe viva na disputa, mas sem margem para novos tropeços.

Para seguir sonhando com a classificação, a Tuna precisa vencer o Botafogo-SP, adversário desta sexta-feira, em confronto marcado para as 13h, na cidade de Brodowski. O resultado positivo é condição essencial para que o time paraense avance, restando, após isso, a necessidade de acompanhar a combinação de resultados do grupo. A campanha até aqui reflete uma equipe competitiva, que conseguiu se manter organizada defensivamente, mas que agora terá de buscar maior eficiência ofensiva diante de um adversário tradicional nas categorias de base.

Mais tarde, às 16h45, o Carajás entra em campo no Estádio Prudentão para enfrentar o Olímpico-SE. Em campo, a situação do clube do sudeste do Pará é mais delicada. Pelo cenário esportivo atual, a equipe já não possui chances matemáticas de classificação, após os resultados das rodadas anteriores. Na estreia, o Carajás foi derrotado pelo Ceará por 3 a 0, resultado que comprometeu de forma significativa a campanha no grupo.

Apesar disso, o clube ainda mantém expectativa fora das quatro linhas. O Carajás aguarda o desfecho de um julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo relacionado à partida contra o Grêmio Prudente, válida pela primeira rodada e vencida pela equipe paulista por 2 a 1. Na ocasião, um atleta do time adversário, que havia sido substituído, retornou ao campo de jogo, o que pode configurar irregularidade prevista no regulamento da competição.

