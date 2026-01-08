Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído O Liberal 08.01.26 14h13 Carajás busca vitória nos tribunais (Lenno Costa/CEC) Uma decisão do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) pode alterar o cenário de um dos grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que envolve o Carajás e Grêmio Prudente-SP. O órgão marcou para esta sexta-feira (9), às 11h, o julgamento do pedido de impugnação da partida vencida pela equipe paulista na estreia da competição, pelo placar de 2 a 1. O caso ganhou relevância por acontecer no mesmo dia da rodada decisiva da fase de grupos, o que pode impactar diretamente a classificação das equipes. O Carajás sustenta que houve irregularidade grave durante o confronto e pede a anulação do resultado com base em um suposto erro de direito. A contestação se refere a uma sequência de substituições realizadas pelo Grêmio Prudente aos 35 minutos do segundo tempo, quando o placar ainda estava empatado em 1 a 1. Entre os atletas anunciados para deixar o campo estava o lateral Kayke, camisa 2, substituído por Raul, número 20. O jogador chegou a sair, mas retornou ao gramado logo em seguida, orientado pela comissão técnica. Apesar de o time paulista não ter permanecido com 12 jogadores simultaneamente, já que outra alteração foi efetivada, Kayke continuou participando do jogo e acabou sendo decisivo. Já nos acréscimos, aos 50 minutos, ele recuperou a bola e iniciou a jogada que resultou no gol da vitória do Grêmio Prudente, marcado por Antônio Pilha. Na súmula da partida, o árbitro Giuliano Dutra Pellegrini registrou oficialmente a substituição do lateral, fato que embasa o pedido do clube paraense. O Carajás argumenta que houve violação da Regra 3 do futebol, que proíbe o retorno de um atleta substituído sem autorização da arbitragem, caracterizando erro de direito, fundamento que permite a impugnação do resultado conforme o regulamento desportivo. O Carajás perdeu as duas partidas que disputou na Copinha, para o Grêmio Prudente (2 a 1) e para o Ceará (3 a 0). A equipe paraense ainda joga contra o Olímpico-SE, às 16h45, desta sexta-feira (9). O resultado do julgamento poderá interferir diretamente na classificação final do grupo 6. 