Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha

O Remo perdeu uma oportunidade importante de encaminhar a classificação na Copinha 2026. Na noite desta quinta-feira (8), o Leãozinho foi derrotado por 3 a 1 pelo Monte Roraima, pela segunda rodada do Grupo 27, e agora chega à última partida da fase de grupos pressionado pela necessidade de vitória diante do Palmeiras.

Com o resultado, o Remo permanece com três pontos e vê o grupo ficar equilibrado, com três equipes ainda com chances de classificação. O Monte Roraima chegou à mesma pontuação do time paraense e assumiu a vice-liderança pelo critério de confronto direto, enquanto o Palmeiras lidera pelo saldo de gols e ainda entra em campo nesta rodada contra o Batalhão.

Dentro de campo, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo. O Monte Roraima começou melhor, ocupando o campo ofensivo e explorando os espaços deixados pela defesa azulina. A pressão foi convertida em gol aos 15 minutos, quando a arbitragem marcou pênalti após toque de mão de Tico em cobrança de escanteio. Germano cobrou com precisão e abriu o placar.

O Remo conseguiu reagir aos 36 minutos. Em jogada pela direita, Dedé cometeu falta dentro da área e o árbitro assinalou pênalti para o time paraense. Tico bateu no canto esquerdo e deixou tudo igual. O empate, no entanto, não mudou o panorama da partida. Nos minutos finais do primeiro tempo, o Monte Roraima voltou a ser efetivo. Em jogada trabalhada pela esquerda, Dedé cruzou rasteiro, Juan finalizou e, apesar da defesa do goleiro, a bola ultrapassou a linha, recolocando os roraimenses em vantagem antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Remo tentou assumir mais a posse de bola e adiantou suas linhas em busca do empate, mas encontrou dificuldades para criar chances claras. O Monte Roraima se manteve organizado defensivamente e apostou nos contra-ataques. Em uma dessas transições rápidas, Germano acionou Gustavinho, que venceu a marcação e cruzou rasteiro para Murilo completar para o gol, aos minutos finais, definindo o placar.

A derrota complica a situação do Remo no grupo. Sem depender mais apenas de seus próprios resultados, o Simba chega à última rodada precisando vencer o Palmeiras para seguir com chances de classificação à próxima fase da Copinha.