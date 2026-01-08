Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo O Liberal 08.01.26 19h56 O Remo perdeu uma oportunidade importante de encaminhar a classificação na Copinha 2026. Na noite desta quinta-feira (8), o Leãozinho foi derrotado por 3 a 1 pelo Monte Roraima, pela segunda rodada do Grupo 27, e agora chega à última partida da fase de grupos pressionado pela necessidade de vitória diante do Palmeiras. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com o resultado, o Remo permanece com três pontos e vê o grupo ficar equilibrado, com três equipes ainda com chances de classificação. O Monte Roraima chegou à mesma pontuação do time paraense e assumiu a vice-liderança pelo critério de confronto direto, enquanto o Palmeiras lidera pelo saldo de gols e ainda entra em campo nesta rodada contra o Batalhão. Dentro de campo, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo. O Monte Roraima começou melhor, ocupando o campo ofensivo e explorando os espaços deixados pela defesa azulina. A pressão foi convertida em gol aos 15 minutos, quando a arbitragem marcou pênalti após toque de mão de Tico em cobrança de escanteio. Germano cobrou com precisão e abriu o placar. O Remo conseguiu reagir aos 36 minutos. Em jogada pela direita, Dedé cometeu falta dentro da área e o árbitro assinalou pênalti para o time paraense. Tico bateu no canto esquerdo e deixou tudo igual. O empate, no entanto, não mudou o panorama da partida. Nos minutos finais do primeiro tempo, o Monte Roraima voltou a ser efetivo. Em jogada trabalhada pela esquerda, Dedé cruzou rasteiro, Juan finalizou e, apesar da defesa do goleiro, a bola ultrapassou a linha, recolocando os roraimenses em vantagem antes do intervalo. Na segunda etapa, o Remo tentou assumir mais a posse de bola e adiantou suas linhas em busca do empate, mas encontrou dificuldades para criar chances claras. O Monte Roraima se manteve organizado defensivamente e apostou nos contra-ataques. Em uma dessas transições rápidas, Germano acionou Gustavinho, que venceu a marcação e cruzou rasteiro para Murilo completar para o gol, aos minutos finais, definindo o placar. A derrota complica a situação do Remo no grupo. Sem depender mais apenas de seus próprios resultados, o Simba chega à última rodada precisando vencer o Palmeiras para seguir com chances de classificação à próxima fase da Copinha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Marcos Braz garante continuidade no Remo e projeta Série A com responsabilidade O executivo ressaltou que o Remo optou por uma política de mercado conservadora, evitando gastos que possam gerar problemas ao fim da temporada 08.01.26 18h00 Copa São Paulo de Futebol Júnior Monte Roraima x Remo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha Monte Roraima e Remo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 16h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10