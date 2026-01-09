Carajás se despede da Copinha com derrota para o Olímpico

O Carajás encerrou sua participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 com derrota na terceira rodada do Grupo 6. Em partida disputada na noite desta sexta-feira, no Estádio Prudentão, em Presidente Prudente, a equipe paraense foi superada pelo Olímpico por 1 a 0, em confronto entre times já eliminados da competição.

O resultado manteve o Carajás na última colocação da chave, sem pontuar, enquanto o time sergipano terminou em terceiro, com três pontos. Ceará e Grêmio Prudente avançaram à segunda fase do grupo.

Mesmo sem chances de classificação, o Carajás teve postura competitiva desde o início da partida. Logo aos três minutos, criou a melhor oportunidade do começo do jogo. Após cruzamento pela direita e defesa parcial do goleiro Cauã, Klayver finalizou com o gol aberto, mas o zagueiro Nicolas apareceu para salvar em cima da linha.

A equipe paraense voltou do intervalo tentando manter a intensidade, mas passou a encontrar mais dificuldades diante do desgaste físico natural do fim da competição. O jogo ficou mais truncado, com poucas chances claras de gol para os dois lados.

O gol que definiu a partida saiu aos 36 minutos do segundo tempo. Após jogada pelo lado direito, Café fez o pivô dentro da área e rolou para Wendell, que chegou batendo de primeira, no ângulo, sem chances para o goleiro Mateus.

Nos minutos finais, o Carajás se lançou ao ataque em busca do empate, mas não conseguiu alterar o placar. A equipe ainda correu o risco de sofrer o segundo gol no último lance, quando Mateus fez boa defesa em finalização de Café após contra-ataque rápido.

Apesar da eliminação, o Carajás encerra sua campanha na Copinha com participação competitiva e experiência adquirida para a sequência do trabalho nas categorias de base.