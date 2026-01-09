Carajás se despede da Copinha com derrota para o Olímpico Equipe paraense foi superada por 1 a 0 no Prudentão e encerra participação no Grupo 6 sem pontuar O Liberal 09.01.26 19h35 O Carajás se despediu da Copinha com uma derrota simples de 1 a 0. (Igor Mateus) O Carajás encerrou sua participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 com derrota na terceira rodada do Grupo 6. Em partida disputada na noite desta sexta-feira, no Estádio Prudentão, em Presidente Prudente, a equipe paraense foi superada pelo Olímpico por 1 a 0, em confronto entre times já eliminados da competição. O resultado manteve o Carajás na última colocação da chave, sem pontuar, enquanto o time sergipano terminou em terceiro, com três pontos. Ceará e Grêmio Prudente avançaram à segunda fase do grupo. Mesmo sem chances de classificação, o Carajás teve postura competitiva desde o início da partida. Logo aos três minutos, criou a melhor oportunidade do começo do jogo. Após cruzamento pela direita e defesa parcial do goleiro Cauã, Klayver finalizou com o gol aberto, mas o zagueiro Nicolas apareceu para salvar em cima da linha. VEJA MAIS Tuna Luso perde para o Botafogo-SP, mas garante classificação à próxima fase da Copinha O clube paraense foi ajudado pelo empate em 0 a 0 entre Santa Cruz e CA Bandeirante TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. A equipe paraense voltou do intervalo tentando manter a intensidade, mas passou a encontrar mais dificuldades diante do desgaste físico natural do fim da competição. O jogo ficou mais truncado, com poucas chances claras de gol para os dois lados. O gol que definiu a partida saiu aos 36 minutos do segundo tempo. Após jogada pelo lado direito, Café fez o pivô dentro da área e rolou para Wendell, que chegou batendo de primeira, no ângulo, sem chances para o goleiro Mateus. Nos minutos finais, o Carajás se lançou ao ataque em busca do empate, mas não conseguiu alterar o placar. A equipe ainda correu o risco de sofrer o segundo gol no último lance, quando Mateus fez boa defesa em finalização de Café após contra-ataque rápido. Apesar da eliminação, o Carajás encerra sua campanha na Copinha com participação competitiva e experiência adquirida para a sequência do trabalho nas categorias de base. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copinha 2026 carajás x olímpico-se futebol de base jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . 