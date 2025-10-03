Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B

A 30ª rodada da Série B já começou, mas o perfil oficial da competição divulgou, na última quinta-feira (2), a "Seleção da 29ª rodada". A dupla Remo e Paysandu foi o grande destaque, emplacando seis jogadores, além de um treinador.

O Remo foi o clube com mais representantes no time. O lateral-direito Marcelinho, o volante Caio Vinícius e o atacante Diego Hernández foram os escolhidos. Além disso, Guto Ferreira foi eleito o melhor técnico da rodada.

O treinador fez sua estreia à frente do Remo na partida contra o CRB-AL, no último domingo, no Mangueirão, quando o Leão Azul venceu por 4 a 2.

Já o Paysandu também colocou três atletas na seleção: o lateral-esquerdo Reverson, o volante André Lima e o meia Garcez, autor de dois gols no duelo contra o Criciúma-SC, fora de casa, também no domingo. Na ocasião, o Papão venceu pelo mesmo placar de 4 a 2. O camisa 10 bicolor ainda foi eleito o "Fera da Rodada", ou seja, o melhor jogador.

Completaram a seleção o goleiro Pedro Morisco, Jacy Maranhão e Lucas Ronier (Coritiba-PR), Léo (Athletico-PR) e Juan Christian (Cuiabá-MT).

Curiosidade

Remo e Paysandu repetiram um roteiro pouco provável. Pela segunda vez no ano, as equipes venceram na rodada pelo mesmo placar e de virada, algo que só havia ocorrido na 14ª rodada da competição. Na ocasião, o Leão Azul superou o Athletico-MG fora de casa por 2 a 1, enquanto o Papão derrotou a Ferroviária-SP, também por 2 a 1.

Sequência

Após o triunfo maiúsculo sobre o então líder Criciúma, o Papão encarou o Cuiabá-MT na última quinta-feira (2) e ficou apenas no empate por 1 a 1. Com isso, o time bicolor segue na lanterna, com 26 pontos, cada vez mais próximo do rebaixamento.

Já o Leão Azul volta a campo no próximo domingo (5), para encarar o Operário-PR. O time azulino joga fora de casa, em Ponta Grossa, no Paraná, e tentará a vitória para se reaproximar do G-4.