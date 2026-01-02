Tudo certo! Após acesso, Remo renova contrato com zagueiro Kayky Almeida para 2026

O Remo acertou a renovação de contrato do jovem zagueiro Kayky Almeida, que seguirá defendendo as cores do Leão Azul na temporada 2026. O clube azulino acertou a renovação do empréstimo do defensor, que pertence ao Fluminense-RJ, garantindo a permanência do atleta por mais um ano no Baenão.

Carioca de 20 anos, Kayky chegou ao Remo durante a disputa da Série B de 2025 e rapidamente ganhou espaço no elenco azulino. Ao longo da competição nacional, o zagueiro entrou em campo em 15 partidas, sendo importante na conquista do acesso do Leão Azul à elite do futebol nacional.

A continuidade no clube foi comemorada pelo jogador, que destacou o sentimento de reconhecimento pelo trabalho realizado.

“Estou muito feliz com essa renovação. É uma valorização profissional importante para mim. Agora é trabalhar ainda mais para representar bem o Remo em uma temporada que será ainda mais desafiadora”, afirmou Kayky, em entrevista ao site oficial do Remo.

O defensor se reapresenta neste sábado (3) para o início da pré-temporada. Os trabalhos iniciais do elenco azulino serão realizados no Centro de Treinamento do Retrô, em Recife (PE).

Kayky Almeida pertence ao Fluminense e chegou a ser negociado pelo Tricolor junto ao Mirassol-SP, equipe da série A e que vai disputar a Copa Libertadores da América, porém, Kayki não compareceu ao clube e o acordo “melou”.

Com o retorno de Kayky Almeida, o Remo mantém a dupla de zaga titular que terminou a disputa da Série B. Além de Kayky, o Remo já havia renovado a contratação do zagueiro Klaus, outra peça importante na temporada passada.