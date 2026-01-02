Tudo certo! Após acesso, Remo renova contrato com zagueiro Kayky Almeida para 2026 Jogador foi decisivo na conquista do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro Fábio Will 02.01.26 12h56 kayky vai permanecer no Leão Azul (Samara Miranda / Remo) O Remo acertou a renovação de contrato do jovem zagueiro Kayky Almeida, que seguirá defendendo as cores do Leão Azul na temporada 2026. O clube azulino acertou a renovação do empréstimo do defensor, que pertence ao Fluminense-RJ, garantindo a permanência do atleta por mais um ano no Baenão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Carioca de 20 anos, Kayky chegou ao Remo durante a disputa da Série B de 2025 e rapidamente ganhou espaço no elenco azulino. Ao longo da competição nacional, o zagueiro entrou em campo em 15 partidas, sendo importante na conquista do acesso do Leão Azul à elite do futebol nacional. A continuidade no clube foi comemorada pelo jogador, que destacou o sentimento de reconhecimento pelo trabalho realizado. “Estou muito feliz com essa renovação. É uma valorização profissional importante para mim. Agora é trabalhar ainda mais para representar bem o Remo em uma temporada que será ainda mais desafiadora”, afirmou Kayky, em entrevista ao site oficial do Remo. VEJA MAIS Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas Veja a lista com mais de 60 jogadores que já vestiram as camisas do Remo e do Paysandu As famosas "travessias" no futebol paraense são mais comuns do que muitos pensam Após conquistar acesso à Série A com o Remo, atacante vai jogar a Série B pelo Vila Nova-GO O atacante Janderson fechou contrato com o Tigre e volta a jogar a Série B O defensor se reapresenta neste sábado (3) para o início da pré-temporada. Os trabalhos iniciais do elenco azulino serão realizados no Centro de Treinamento do Retrô, em Recife (PE). Kayky Almeida pertence ao Fluminense e chegou a ser negociado pelo Tricolor junto ao Mirassol-SP, equipe da série A e que vai disputar a Copa Libertadores da América, porém, Kayki não compareceu ao clube e o acordo “melou”. Com o retorno de Kayky Almeida, o Remo mantém a dupla de zaga titular que terminou a disputa da Série B. Além de Kayky, o Remo já havia renovado a contratação do zagueiro Klaus, outra peça importante na temporada passada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo kayky almeida série a futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão Jogador deu entrevista a um podcast do clube 02.01.26 19h53 Futebol Remo anuncia mudança no sócio-torcedor com reajustes em todos os planos; confira Os serviços, agora, custarão entre R$ 50,00 e R$ 350,00. 02.01.26 19h23 FUTEBOL Tudo certo! Após acesso, Remo renova contrato com zagueiro Kayky Almeida para 2026 Jogador foi decisivo na conquista do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro 02.01.26 12h56 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 FUTEBOL Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo 04.01.26 10h57 REFORÇO Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 03.01.26 18h11