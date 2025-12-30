Após conquistar acesso à Série A com o Remo, atacante vai jogar a Série B pelo Vila Nova-GO O atacante Janderson fechou contrato com o Tigre e volta a jogar a Série B Fábio Will 30.12.25 11h46 Janderson foi campeão estadual com o Leão Azul (Raul Martins / Remo) O elenco que levou o Remo de volta à Série A começa a passar por mudanças. Aos poucos, peças importantes da campanha de acesso e do título estadual deixam o Baenão, e um dos nomes que se despede é o atacante Janderson. O jogador acertou com o Vila Nova-GO e defenderá o clube goiano na Série B de 2026. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O anúncio foi feito oficialmente pelo Tigre em suas redes sociais. Atuando principalmente pelo lado esquerdo do ataque, Janderson teve participação relevante na temporada azulina. Ao todo, entrou em campo 33 vezes, marcou dois gols e contribuiu com seis assistências, sendo presença constante nas rotações da equipe ao longo do ano. Natural de Barreiras, na Bahia, o atacante iniciou sua trajetória profissional no Joinville-SC, passou pelo Ação-RJ e ganhou projeção nacional com passagens por Corinthians e Grêmio. No currículo, também acumula experiências por Atlético-GO e Ceará, clube que ainda detém parte de seus direitos econômicos. VEJA MAIS Após fim de empréstimo, Nathan Camargo usa as redes sociais para se despedir do Remo O meio-campo foi figura de destaque na campanha que devolveu o clube à Série A após 31 anos Rebaixado com o Paysandu, zagueiro está na mira do Remo, afirmam jornalistas Leão Azul busca peças para repor o setor defensivo, após saída de zagueiro para o Mirassol-SP Remo perde Pedro Castro, anunciado pelo CRB após saída de Gegê Meio-campista de 32 anos deixa o clube azulino e reforça equipe alagoana para a próxima temporada Em comunicado publicado na rede social “X”, o Ceará confirmou que a negociação com o Vila Nova foi realizada em definitivo, mas que o clube cearense permanecerá com 20% dos direitos econômicos do atleta, visando uma futura transferência. “O Ceará SC comunica a transferência definitiva do atacante Janderson ao Vila Nova/GO. O Alvinegro permanece com 20% dos direitos econômicos do atleta para negociações futuras”, diz a nota oficial. Pelo Remo, Janderson encerra sua passagem com conquistas importantes no currículo: o título do Campeonato Paraense e o acesso histórico à Série A do Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo janderson vila nova série b jornal amazônia futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 Futebol Pokebola no Baenão? Remo provoca o Paysandu nas redes com a contratação de Yago Pikachu A publicação teve rápida repercussão e gerou milhares de interações em poucos minutos. 31.12.25 18h55 FUTEBOL Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças 31.12.25 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50