O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Após conquistar acesso à Série A com o Remo, atacante vai jogar a Série B pelo Vila Nova-GO

O atacante Janderson fechou contrato com o Tigre e volta a jogar a Série B

Fábio Will
fonte

Janderson foi campeão estadual com o Leão Azul (Raul Martins / Remo)

O elenco que levou o Remo de volta à Série A começa a passar por mudanças. Aos poucos, peças importantes da campanha de acesso e do título estadual deixam o Baenão, e um dos nomes que se despede é o atacante Janderson. O jogador acertou com o Vila Nova-GO e defenderá o clube goiano na Série B de 2026.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O anúncio foi feito oficialmente pelo Tigre em suas redes sociais. Atuando principalmente pelo lado esquerdo do ataque, Janderson teve participação relevante na temporada azulina. Ao todo, entrou em campo 33 vezes, marcou dois gols e contribuiu com seis assistências, sendo presença constante nas rotações da equipe ao longo do ano.

Natural de Barreiras, na Bahia, o atacante iniciou sua trajetória profissional no Joinville-SC, passou pelo Ação-RJ e ganhou projeção nacional com passagens por Corinthians e Grêmio. No currículo, também acumula experiências por Atlético-GO e Ceará, clube que ainda detém parte de seus direitos econômicos.

Em comunicado publicado na rede social “X”, o Ceará confirmou que a negociação com o Vila Nova foi realizada em definitivo, mas que o clube cearense permanecerá com 20% dos direitos econômicos do atleta, visando uma futura transferência.

“O Ceará SC comunica a transferência definitiva do atacante Janderson ao Vila Nova/GO. O Alvinegro permanece com 20% dos direitos econômicos do atleta para negociações futuras”, diz a nota oficial.

Pelo Remo, Janderson encerra sua passagem com conquistas importantes no currículo: o título do Campeonato Paraense e o acesso histórico à Série A do Campeonato Brasileiro.

.
