Rebaixado com o Paysandu, zagueiro está na mira do Remo, afirmam jornalistas

O Remo segue ativo no mercado para montar o elenco visando o início da temporada 2026. O clube perdeu o jovem zagueiro Kayky, que acertou com o Mirassol-SP, e agora busca reposições para o setor defensivo. Um dos nomes que aparece no radar do Leão Azul é o do zagueiro Thalisson, de 23 anos, ex-Paysandu e que pertence ao Coritiba-PR.

A saída de Kayky, titular em boa parte da campanha da Série B, obrigou a diretoria azulina a ir ao mercado em busca de novas opções para a zaga. De acordo com informações divulgadas pelos jornalistas Lucas Rossafa e Rogério Scarione, o Remo demonstrou interesse na contratação de Thalisson.

A negociação seria por empréstimo, nos moldes do que ocorreu quando o defensor atuou pelo Paysandu este ano. Pelo clube bicolor, Thalisson disputou 22 partidas, marcou um gol, mas acabou rebaixado à Série C com o Papão.

Natural de Bauru (SP), Thalisson iniciou sua formação nas categorias de base do Grêmio-RS, ainda no sub-15. Posteriormente, transferiu-se para o Coritiba, clube ao qual pertence até hoje. Além da passagem pelo Paysandu, o zagueiro também foi emprestado ao Camboriú-SC.

Atualmente, o Remo conta no elenco com o zagueiro uruguaio Tassano, renovou contrato com Klaus e possui ainda o jovem Kawan, que veio do Botafogo-RJ, mas ainda não estreou com a camisa azulina.

Único representante da Região Norte na Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo terá um calendário cheio em 2026. O clube disputará a Supercopa Grão-Pará, o Campeonato Paraense, a Copa Norte, a Copa do Brasil e o Brasileirão Série A, que é o principal foco da temporada. A estreia do Leão Azul na elite do futebol brasileiro está prevista para os dias 27 ou 28 de janeiro, contra o Vitória-BA, em Salvador (BA).