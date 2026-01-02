Remo anuncia mudança no sócio-torcedor com reajustes em todos os planos; confira

De volta à Primeira Divisão do Brasileirão após 32 anos, o Remo fez mudanças no programa de sócio-torcedor. O clube usou as redes sociais nesta sexta-feira (2) para anunciar que todos os planos sofreram reajuste em relação ao ano passado. Os serviços, agora, custarão entre R$ 50,00 e R$ 350,00.

O plano mais em conta é o “Embaixador Azul”. Ele é o único que não garante presença nos jogos do clube, apenas prioridade na compra de ingressos. Além disso, o torcedor terá direito a desconto de 10% nas lojas oficiais do clube, na rede de parceiros do clube e em eventos realizados pela agremiação, assim como sócios remidos.

O primeiro plano que dá direito à presença garantida nos estádios em partidas como mandante é o “Sócio Rei”. Por R$ 180,00, o torcedor tem passe livre ao setor de arquibancadas em partidas como mandante, mediante check-in obrigatório no site. A categoria ainda oferece todos os benefícios do “Embaixador Azul”, assim como acúmulo de pontos na Leão Points, programa de pontos do Remo, e prioridade na compra de duas entradas para acompanhantes em jogos de semifinal e final.

Já o “Maior do Norte” é o principal plano de sócio-torcedor. Ele prevê entradas para todos os jogos do clube como mandante no setor de cadeiras, também mediante check-in obrigatório, além de todos os benefícios da categoria “Sócio Rei”.

Plano para crianças

O Remo já possuía um plano exclusivo para crianças no programa de sócio-torcedor, o “Ferinha”. No entanto, em 2026, para celebrar o retorno à Série A, o clube criou outra categoria para os pequenos: o “Ferinha Plus”.

O plano, que custa R$ 150,00, é exclusivo para crianças de 3 a 12 anos completos. Ele prevê o acesso ao setor de cadeiras em partidas como mandante, mediante check-in obrigatório, desde que o plano esteja vinculado a um titular responsável e maior de idade. Além disso, há possibilidade de acúmulo de pontos pela Leão Points, desconto de 10% nas lojas do clube, na rede de parceiros do clube e nas programações feitas pela agremiação.

O tradicional “Ferinha” não deixou de existir e é bem similar ao “Ferinha Plus”. A diferença é que o plano garante acesso ao setor de arquibancadas, e não ao de cadeiras. Além disso, prevê todos os benefícios dos outros planos.

Calendário

A primeira partida oficial do Remo na temporada está marcada para o dia 17 de janeiro, um sábado. À tarde, o Remo enfrenta o Águia de Marabá pela final da Supercopa Grão-Pará. Na semana seguinte, o Leão estreia no Parazão, provavelmente no Mangueirão e, no dia 28, encara o Vitória-BA pelo primeiro compromisso na Série A. A estreia em casa será na segunda rodada, diante do Mirassol-SP.