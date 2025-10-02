Gol de Diego Hernández contra o CRB coloca o Remo entre os melhores em bola parada na Série B Entre os 20 clubes da competição, apenas cinco marcaram dois ou mais gols dessa forma Luiz Guilherme Ramos 02.10.25 15h18 Diego Hernandez foi um dos heróis da vitória sobre o CRB. (Samara Miranda/Ascom Remo) O primeiro gol do meia Diego Hernández, em cobrança de falta na vitória contra o CRB (AL), colocou o Clube do Remo entre os times de maior aproveitamento em gols de falta direta na Série B do Campeonato Brasileiro 2025. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Entre os 20 clubes da competição, apenas cinco marcaram dois ou mais gols dessa forma. O Remo aparece nesse grupo, com dois tentos: o primeiro de Pedro Rocha, diante do Amazonas (AM), e o segundo do uruguaio Hernández, contra o CRB. Remo ocupa terceira posição em gols de falta na Série B Na estatística geral, a equipe azulina ocupa a terceira posição, com dois gols de falta. À frente estão Chapecoense (SC) e Avaí (SC), que marcaram três vezes cada. VEJA MAIS Remo tem seis jogadores pendurados para a partida contra o Operário-PR Time azulino encara o Fantasma no próximo domingo (5), em jogo válido pela 30ª rodada da Série B Em entrevista, Braz fala sobre a construção do CT do Remo: 'Vamos começar a fazer' Executivo azulino não deu prazos para o início das obras, mas afirmou que o clube deve iniciar a construção em breve Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo' Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30) No aproveitamento, o Remo também figura entre os três melhores. Foram 2 gols em 17 cobranças diretas, um índice de 11,7%. A Chapecoense lidera com 23,7% de efetividade, seguida pelo Avaí, com 15,7%. Azulinos já marcaram três gols de falta em 2025 Considerando todas as competições disputadas pelo Remo nesta temporada, o time soma três gols de falta direta. Além dos dois na Série B, o lateral-esquerdo Sávio marcou contra o Paysandu (PA), no primeiro jogo da final do Parazão, ampliando a estatística da equipe em 2025. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série b 2025 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B João Pedro projeta reta final do Remo na Série B: ‘São nove finais’ Atacante destacou evolução com Guto Ferreira e reforçou a importância de vencer fora de casa contra o Operário. 02.10.25 16h56 SÉRIE B Raio-X: Adversário do Remo, Operário-PR aposta em posse de bola e defesa sólida Série B Equipes dividem posto de quarta melhor defesa da competição, com 28 gols sofridos cada. 02.10.25 15h58 Futebol Gol de Diego Hernández contra o CRB coloca o Remo entre os melhores em bola parada na Série B Entre os 20 clubes da competição, apenas cinco marcaram dois ou mais gols dessa forma 02.10.25 15h18 Futebol Remo tem seis jogadores pendurados para a partida contra o Operário-PR Time azulino encara o Fantasma no próximo domingo (5), em jogo válido pela 30ª rodada da Série B 02.10.25 12h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES 30ª RODADA Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão 02.10.25 7h00 Futebol Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo' Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30) 02.10.25 10h11 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 02.10.25 7h00 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35