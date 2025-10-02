Gol de Diego Hernández contra o CRB coloca o Remo entre os melhores em bola parada na Série B

O primeiro gol do meia Diego Hernández, em cobrança de falta na vitória contra o CRB (AL), colocou o Clube do Remo entre os times de maior aproveitamento em gols de falta direta na Série B do Campeonato Brasileiro 2025.

Entre os 20 clubes da competição, apenas cinco marcaram dois ou mais gols dessa forma. O Remo aparece nesse grupo, com dois tentos: o primeiro de Pedro Rocha, diante do Amazonas (AM), e o segundo do uruguaio Hernández, contra o CRB.

Remo ocupa terceira posição em gols de falta na Série B

Na estatística geral, a equipe azulina ocupa a terceira posição, com dois gols de falta. À frente estão Chapecoense (SC) e Avaí (SC), que marcaram três vezes cada.

No aproveitamento, o Remo também figura entre os três melhores. Foram 2 gols em 17 cobranças diretas, um índice de 11,7%. A Chapecoense lidera com 23,7% de efetividade, seguida pelo Avaí, com 15,7%.

Azulinos já marcaram três gols de falta em 2025

Considerando todas as competições disputadas pelo Remo nesta temporada, o time soma três gols de falta direta. Além dos dois na Série B, o lateral-esquerdo Sávio marcou contra o Paysandu (PA), no primeiro jogo da final do Parazão, ampliando a estatística da equipe em 2025.