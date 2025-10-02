Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Gol de Diego Hernández contra o CRB coloca o Remo entre os melhores em bola parada na Série B

Entre os 20 clubes da competição, apenas cinco marcaram dois ou mais gols dessa forma

Luiz Guilherme Ramos
fonte

Diego Hernandez foi um dos heróis da vitória sobre o CRB. (Samara Miranda/Ascom Remo)

O primeiro gol do meia Diego Hernández, em cobrança de falta na vitória contra o CRB (AL), colocou o Clube do Remo entre os times de maior aproveitamento em gols de falta direta na Série B do Campeonato Brasileiro 2025.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Entre os 20 clubes da competição, apenas cinco marcaram dois ou mais gols dessa forma. O Remo aparece nesse grupo, com dois tentos: o primeiro de Pedro Rocha, diante do Amazonas (AM), e o segundo do uruguaio Hernández, contra o CRB.

Remo ocupa terceira posição em gols de falta na Série B

Na estatística geral, a equipe azulina ocupa a terceira posição, com dois gols de falta. À frente estão Chapecoense (SC) e Avaí (SC), que marcaram três vezes cada.

VEJA MAIS

image Remo tem seis jogadores pendurados para a partida contra o Operário-PR
Time azulino encara o Fantasma no próximo domingo (5), em jogo válido pela 30ª rodada da Série B

image Em entrevista, Braz fala sobre a construção do CT do Remo: 'Vamos começar a fazer'
Executivo azulino não deu prazos para o início das obras, mas afirmou que o clube deve iniciar a construção em breve

image Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo'
Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30)

No aproveitamento, o Remo também figura entre os três melhores. Foram 2 gols em 17 cobranças diretas, um índice de 11,7%. A Chapecoense lidera com 23,7% de efetividade, seguida pelo Avaí, com 15,7%.

Azulinos já marcaram três gols de falta em 2025

Considerando todas as competições disputadas pelo Remo nesta temporada, o time soma três gols de falta direta. Além dos dois na Série B, o lateral-esquerdo Sávio marcou contra o Paysandu (PA), no primeiro jogo da final do Parazão, ampliando a estatística da equipe em 2025.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

série b 2025

futebol brasileiro

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

SÉRIE B

João Pedro projeta reta final do Remo na Série B: ‘São nove finais’

Atacante destacou evolução com Guto Ferreira e reforçou a importância de vencer fora de casa contra o Operário.

02.10.25 16h56

SÉRIE B

Raio-X: Adversário do Remo, Operário-PR aposta em posse de bola e defesa sólida Série B

Equipes dividem posto de quarta melhor defesa da competição, com 28 gols sofridos cada.

02.10.25 15h58

Futebol

Gol de Diego Hernández contra o CRB coloca o Remo entre os melhores em bola parada na Série B

Entre os 20 clubes da competição, apenas cinco marcaram dois ou mais gols dessa forma

02.10.25 15h18

Futebol

Remo tem seis jogadores pendurados para a partida contra o Operário-PR

Time azulino encara o Fantasma no próximo domingo (5), em jogo válido pela 30ª rodada da Série B

02.10.25 12h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

30ª RODADA

Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações

O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão

02.10.25 7h00

Futebol

Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo'

Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30)

02.10.25 10h11

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira

02.10.25 7h00

Futebol

Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda

O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30)

30.09.25 18h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda