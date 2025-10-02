Remo tem seis jogadores pendurados para a partida contra o Operário-PR

O Remo terá um jogo importante para as pretensões do clube na briga pelo acesso no próximo domingo (5). A equipe azulina encara o Operário-PR fora de casa, em duelo válido pela 30ª rodada da Série B. Para o confronto, o Leão Azul está em alerta com alguns atletas pendurados.

Atualmente, o time azulino tem seis jogadores nessa condição: os laterais Marcelinho e Sávio, o zagueiro Klaus, os meias Pedro Castro e Pavani, além do atacante Janderson.

Todos já acumulam dois cartões amarelos. Um terceiro tiraria os atletas do duelo contra o Athletico-PR, na 31ª rodada, que pode ser realizado no estádio Baenão.

Em contrapartida, o treinador Guto Ferreira poderá contar com o atacante Marrony. O jogador cumpriu suspensão na partida contra o CRB, no último domingo (28), e deve ficar no banco de reservas, à disposição do técnico.

Os uruguaios Diego Hernández e Nico Ferreira, autores de dois dos quatro gols sobre o time alagoano, devem começar novamente entre os titulares.

O Remo está em oitavo lugar, com 42 pontos. Em caso de vitória sobre o Fantasma, o time azulino pode subir para a sétima colocação e ficar mais próximo do G-4.

O Operário-PR é o 12º colocado na classificação, com 39 pontos. Se vencer, a equipe iguala a pontuação do Leão Azul e pode superá-lo na tabela.

A partida ocorrerá no próximo domingo (5), às 16h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná. O jogo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+