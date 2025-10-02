Remo tem seis jogadores pendurados para a partida contra o Operário-PR Time azulino encara o Fantasma no próximo domingo (5), em jogo válido pela 30ª rodada da Série B O Liberal 02.10.25 12h44 Atleta vão para o duelo com dois cartões amarelos (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo terá um jogo importante para as pretensões do clube na briga pelo acesso no próximo domingo (5). A equipe azulina encara o Operário-PR fora de casa, em duelo válido pela 30ª rodada da Série B. Para o confronto, o Leão Azul está em alerta com alguns atletas pendurados. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Atualmente, o time azulino tem seis jogadores nessa condição: os laterais Marcelinho e Sávio, o zagueiro Klaus, os meias Pedro Castro e Pavani, além do atacante Janderson. Todos já acumulam dois cartões amarelos. Um terceiro tiraria os atletas do duelo contra o Athletico-PR, na 31ª rodada, que pode ser realizado no estádio Baenão. VEJA MAIS Em entrevista, Braz fala sobre a construção do CT do Remo: 'Vamos começar a fazer' Executivo azulino não deu prazos para o início das obras, mas afirmou que o clube deve iniciar a construção em breve Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo' Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30) Jogo do Remo contra o Athletico-PR pode ser no Baenão; saiba motivos e veja data e horário Leão pegará o Furacão em Belém e partida pode sair do Mangueirão e ser realizada no Baenão Em contrapartida, o treinador Guto Ferreira poderá contar com o atacante Marrony. O jogador cumpriu suspensão na partida contra o CRB, no último domingo (28), e deve ficar no banco de reservas, à disposição do técnico. Os uruguaios Diego Hernández e Nico Ferreira, autores de dois dos quatro gols sobre o time alagoano, devem começar novamente entre os titulares. O Remo está em oitavo lugar, com 42 pontos. Em caso de vitória sobre o Fantasma, o time azulino pode subir para a sétima colocação e ficar mais próximo do G-4. O Operário-PR é o 12º colocado na classificação, com 39 pontos. Se vencer, a equipe iguala a pontuação do Leão Azul e pode superá-lo na tabela. A partida ocorrerá no próximo domingo (5), às 16h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná. O jogo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+ Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo esportes série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo tem seis jogadores pendurados para a partida contra o Operário-PR Time azulino encara o Fantasma no próximo domingo (5), em jogo válido pela 30ª rodada da Série B 02.10.25 12h44 Futebol Em entrevista, Braz fala sobre a construção do CT do Remo: 'Vamos começar a fazer' Executivo azulino não deu prazos para o início das obras, mas afirmou que o clube deve iniciar a construção em breve 02.10.25 12h01 Futebol Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo' Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30) 02.10.25 10h11 ARTILHEIRO Pedro Rocha pode voltar já contra o Operário? Médico do Remo atualiza situação do atacante Segundo o médico do clube, Jean Klay, artilheiro da Série B passará por testes, nesta quinta-feira (02) 01.10.25 20h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES 30ª RODADA Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão 02.10.25 7h00 Futebol Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo' Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30) 02.10.25 10h11 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 02.10.25 7h00