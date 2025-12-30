Remo viaja para São Paulo em busca do sonho da Copinha O Remo integra o Grupo 27 da Copinha, ao lado de Palmeiras, Batalhão (TO) e Monte Roraima (RR) O Liberal 30.12.25 18h49 O Clube do Remo encerrou na manhã desta terça-feira (30) a preparação em Belém para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O último treino foi realizado no campo do CEJU e, à noite, a delegação azulina iniciou a viagem com destino a Barueri, no interior de São Paulo, onde será a sede do grupo na competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O deslocamento até o Sudeste inclui uma parada em Goiânia para a realização de um treinamento leve no centro de treinamento do Goiás Esporte Clube. Após a atividade, a delegação segue viagem, com previsão de chegada a Barueri no dia 2 de janeiro, por volta do meio-dia. Já instalados, os atletas ainda realizarão dois treinos antes da estreia, marcada para o dia 5 de janeiro, às 17h15, contra o Batalhão-TO. VEJA MAIS Remo fecha contrato com Yago Pikachu para 2026, diz jornalista A informação vem sendo tratada com cuidado pela diretoria azulina, mas o acordo, ao que tudo indica, já foi fechado e o ponta-direita será do Leão Azul em 2026 Vai ficar? Zagueiro não assina contrato com o Mirassol e pode renovar com o Remo O defensor Kayky Almeida, titular na zaga do Remo na conquista do acesso, pode retornar ao Leão Azul para a disputa da Série A O Remo integra o Grupo 27 da Copinha, ao lado de Palmeiras, Batalhão (TO) e Monte Roraima (RR). Desde o convite oficial da Federação Paulista, o clube direcionou a estrutura do futebol profissional para dar suporte à categoria de base, envolvendo departamento médico, fisioterapia e suplementação. “Vamos lá pra brigar de igual pra igual. Remo é clube de Série A e temos que nos impor”, afirmou o diretor da base azulina, Paulo Araújo. Após cerca de um mês de treinamentos, o técnico Netão teve de reduzir uma lista inicial de 40 jogadores para os 20 atletas que seguirão viagem. Segundo o treinador, o período foi decisivo para ajustes coletivos. “Usamos essas semanas para fortalecer a ideia de jogo que vamos usar nessa competição. Melhoramos alguns aspectos que precisávamos. A velocidade coletiva melhorou muito, vamos forte nesse sentido”, explicou. Atletas relacionados: João Victor; Pedro Henrique (Scooby); Filipe Oliveira; David Wallace; José Clayver; Felipe Ripardo; Darlan Mendes; Rafael Soares; Pedro Castro; Paulo Henrique (Pitbull); Mauro Eduardo; Kauã Garcia; Andrey Rodrigues; Miguel Pereira; Alejandro Kakaroto; Paulo Sérgio; Clenilton Alves; Ezequiel Gomes; Daniel Ataíde; Edson Abraão. 