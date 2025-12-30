Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Vai ficar? Zagueiro não assina contrato com o Mirassol e pode renovar com o Remo

O defensor Kayky Almeida, titular na zaga do Remo na conquista do acesso, pode retornar ao Leão Azul para a disputa da Série A

Fábio Will
fonte

Kayky Almeida foi um dos destaques do Remo na Série B de 2025 (Samara Miranda / Remo)

O zagueiro Kayky Almeida, ao que parece, não fará parte do elenco do Mirassol-SP na temporada 2026. Emprestado pelo Fluminense-RJ ao clube paulista, o defensor era aguardado no interior de São Paulo no último fim de semana para a realização dos exames médicos e assinatura de contrato, mas acabou não se apresentando, o que esfriou o acordo, de acordo com o site GE São Paulo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Embora a negociação estivesse encaminhada entre Fluminense, Mirassol e o próprio atleta, o vínculo ainda não havia sido oficializado. A formalização dependia justamente da aprovação nos exames, etapa que não chegou a acontecer após a mudança de decisão do jogador.

Diante do novo cenário, o Remo surge como possível destino. A diretoria azulina demonstrou interesse em prorrogar o empréstimo de Kayky Almeida, de 20 anos, que teve participação importante na campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Revelado pelas categorias de base do Fluminense e com passagem pelo Watford, da Inglaterra, o defensor ganhou espaço rapidamente no Leão Azul.

image Kayky Almeida em uma coletiva de imprensa no Estádio Baenão (Reprodução RemoTV)

VEJA MAIS

image Ídolo do Paysandu, Yago Pikachu fica perto de acerto com o Remo, afirma jornalista
Segundo Michel Anderson, da Rádio Liberal+, o jogador tem em mãos uma proposta considerada atrativa do clube azulino.

image Atacante paraense entra no radar do Mirassol e pode enfrentar o Remo na Série A; saiba mais
Jogador de 31 anos é natural de Santarém (PA) e nunca jogou por clubes paraenses

image Acesso histórico à Série A será tema de documentário do Remo
A produção ressalta a conquista azulina após 31 anos de espera e terá depoimento de vários atletas, entre eles João Pedro, autor de dois gols no jogo histórico contra o Goiás

Durante a Série B, Kayky disputou 15 partidas com a camisa remista, sendo 12 como titular, além de ter contribuído com uma assistência. O bom desempenho consolidou o zagueiro como peça frequente no sistema defensivo, principalmente no returno da competição.

O Mirassol, por sua vez, segue no mercado em busca de um substituto para a posição após a negociação do zagueiro Jemmes, vendido ao Fluminense. O clube paulista iniciou a preparação para a temporada 2026 no último dia 26 e terá um calendário cheio, com compromissos pelo Campeonato Paulista, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

Contratado pelo Remo durante a disputa da Série B, Kayky Almeida aproveitou as oportunidades recebidas, conquistou a titularidade e foi um dos nomes do elenco que garantiu o retorno do clube paraense à elite do futebol brasileiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo

Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas

01.01.26 12h06

Futebol

Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu

Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde.

31.12.25 19h35

Futebol

Pokebola no Baenão? Remo provoca o Paysandu nas redes com a contratação de Yago Pikachu

A publicação teve rápida repercussão e gerou milhares de interações em poucos minutos.

31.12.25 18h55

FUTEBOL

Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo

Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças

31.12.25 14h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FIM

Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo

Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo

01.01.26 10h39

FUTEBOL

Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo

Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas

01.01.26 12h06

Futebol

Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu

Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde.

31.12.25 19h35

contagem regressiva

Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira?

Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026

01.01.26 8h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda