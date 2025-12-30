Vai ficar? Zagueiro não assina contrato com o Mirassol e pode renovar com o Remo

O zagueiro Kayky Almeida, ao que parece, não fará parte do elenco do Mirassol-SP na temporada 2026. Emprestado pelo Fluminense-RJ ao clube paulista, o defensor era aguardado no interior de São Paulo no último fim de semana para a realização dos exames médicos e assinatura de contrato, mas acabou não se apresentando, o que esfriou o acordo, de acordo com o site GE São Paulo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Embora a negociação estivesse encaminhada entre Fluminense, Mirassol e o próprio atleta, o vínculo ainda não havia sido oficializado. A formalização dependia justamente da aprovação nos exames, etapa que não chegou a acontecer após a mudança de decisão do jogador.

Diante do novo cenário, o Remo surge como possível destino. A diretoria azulina demonstrou interesse em prorrogar o empréstimo de Kayky Almeida, de 20 anos, que teve participação importante na campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Revelado pelas categorias de base do Fluminense e com passagem pelo Watford, da Inglaterra, o defensor ganhou espaço rapidamente no Leão Azul.

Kayky Almeida em uma coletiva de imprensa no Estádio Baenão (Reprodução RemoTV)

VEJA MAIS

Durante a Série B, Kayky disputou 15 partidas com a camisa remista, sendo 12 como titular, além de ter contribuído com uma assistência. O bom desempenho consolidou o zagueiro como peça frequente no sistema defensivo, principalmente no returno da competição.

O Mirassol, por sua vez, segue no mercado em busca de um substituto para a posição após a negociação do zagueiro Jemmes, vendido ao Fluminense. O clube paulista iniciou a preparação para a temporada 2026 no último dia 26 e terá um calendário cheio, com compromissos pelo Campeonato Paulista, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

Contratado pelo Remo durante a disputa da Série B, Kayky Almeida aproveitou as oportunidades recebidas, conquistou a titularidade e foi um dos nomes do elenco que garantiu o retorno do clube paraense à elite do futebol brasileiro.