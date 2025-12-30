Vai ficar? Zagueiro não assina contrato com o Mirassol e pode renovar com o Remo O defensor Kayky Almeida, titular na zaga do Remo na conquista do acesso, pode retornar ao Leão Azul para a disputa da Série A Fábio Will 30.12.25 13h47 Kayky Almeida foi um dos destaques do Remo na Série B de 2025 (Samara Miranda / Remo) O zagueiro Kayky Almeida, ao que parece, não fará parte do elenco do Mirassol-SP na temporada 2026. Emprestado pelo Fluminense-RJ ao clube paulista, o defensor era aguardado no interior de São Paulo no último fim de semana para a realização dos exames médicos e assinatura de contrato, mas acabou não se apresentando, o que esfriou o acordo, de acordo com o site GE São Paulo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Embora a negociação estivesse encaminhada entre Fluminense, Mirassol e o próprio atleta, o vínculo ainda não havia sido oficializado. A formalização dependia justamente da aprovação nos exames, etapa que não chegou a acontecer após a mudança de decisão do jogador. Diante do novo cenário, o Remo surge como possível destino. A diretoria azulina demonstrou interesse em prorrogar o empréstimo de Kayky Almeida, de 20 anos, que teve participação importante na campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Revelado pelas categorias de base do Fluminense e com passagem pelo Watford, da Inglaterra, o defensor ganhou espaço rapidamente no Leão Azul. Kayky Almeida em uma coletiva de imprensa no Estádio Baenão (Reprodução RemoTV) VEJA MAIS Ídolo do Paysandu, Yago Pikachu fica perto de acerto com o Remo, afirma jornalista Segundo Michel Anderson, da Rádio Liberal+, o jogador tem em mãos uma proposta considerada atrativa do clube azulino. Atacante paraense entra no radar do Mirassol e pode enfrentar o Remo na Série A; saiba mais Jogador de 31 anos é natural de Santarém (PA) e nunca jogou por clubes paraenses Acesso histórico à Série A será tema de documentário do Remo A produção ressalta a conquista azulina após 31 anos de espera e terá depoimento de vários atletas, entre eles João Pedro, autor de dois gols no jogo histórico contra o Goiás Durante a Série B, Kayky disputou 15 partidas com a camisa remista, sendo 12 como titular, além de ter contribuído com uma assistência. O bom desempenho consolidou o zagueiro como peça frequente no sistema defensivo, principalmente no returno da competição. O Mirassol, por sua vez, segue no mercado em busca de um substituto para a posição após a negociação do zagueiro Jemmes, vendido ao Fluminense. O clube paulista iniciou a preparação para a temporada 2026 no último dia 26 e terá um calendário cheio, com compromissos pelo Campeonato Paulista, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Contratado pelo Remo durante a disputa da Série B, Kayky Almeida aproveitou as oportunidades recebidas, conquistou a titularidade e foi um dos nomes do elenco que garantiu o retorno do clube paraense à elite do futebol brasileiro. 