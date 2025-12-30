Remo fecha contrato com Yago Pikachu para 2026, diz jornalista

Vem ganhando força na internet a informação de que o ponta-direita Yago Pikachu teria fechado contrato com o Clube do Remo para vestir azul-marinho em 2026. A informação foi divulgada pelo jornalista Paulo Fernando, da Rádio Liberal+, e ainda aguarda confirmação oficial por parte do clube azulino.

Nos últimos dias, a especulação ganhou intensidade, especialmente nos meios esportivos. O jogador paraense, de 33 anos, está de saída do Fortaleza e não deve renovar contrato. Diante desse cenário, o Leão Azul demonstrou interesse no atleta, inclusive com conversas entre o presidente do clube paraense, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, e o pai e procurador de Yago Pikachu.

Matéria em atualização...