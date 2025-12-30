Remo fecha contrato com Yago Pikachu para 2026, diz jornalista A informação vem sendo tratada com cuidado pela diretoria azulina, mas o acordo, ao que tudo indica, já foi fechado e o ponta-direita será do Leão Azul em 2026 O Liberal 30.12.25 17h57 Remo teria acertado com o ponta-direita Yago Pikachu para 2026. (Mateus Lotif/FEC) Vem ganhando força na internet a informação de que o ponta-direita Yago Pikachu teria fechado contrato com o Clube do Remo para vestir azul-marinho em 2026. A informação foi divulgada pelo jornalista Paulo Fernando, da Rádio Liberal+, e ainda aguarda confirmação oficial por parte do clube azulino. Nos últimos dias, a especulação ganhou intensidade, especialmente nos meios esportivos. O jogador paraense, de 33 anos, está de saída do Fortaleza e não deve renovar contrato. Diante desse cenário, o Leão Azul demonstrou interesse no atleta, inclusive com conversas entre o presidente do clube paraense, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, e o pai e procurador de Yago Pikachu. Matéria em atualização... Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 futebol brasileiro yago pikachu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 Futebol Pokebola no Baenão? Remo provoca o Paysandu nas redes com a contratação de Yago Pikachu A publicação teve rápida repercussão e gerou milhares de interações em poucos minutos. 31.12.25 18h55 FUTEBOL Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças 31.12.25 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50