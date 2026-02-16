Remo acumula empates, vê pressão aumentar e entra em semana decisiva na temporada Sem vencer há quatro jogos, Leão Azul divide atenções entre Parazão e Série A, convive com cobranças sobre elenco e comissão técnica e encara duelo eliminatório contra o Águia antes de buscar reação no Brasileirão O Liberal 16.02.26 16h14 Os torcedores não gostaram do empate em 1 a 1 com o modesto Amazônia Independente. (Cristino Martins / O Liberal) O excesso de compromissos em duas competições simultâneas tem comprometido o desempenho do Clube do Remo, que não vence há quatro partidas. A alta expectativa criada pela torcida contrasta com uma realidade dura, que vem deixando as arquibancadas cada vez mais impacientes. A última vitória do Leão Azul foi no dia 5 deste mês, quando superou o Águia de Marabá pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. Desde então, foram quatro empates consecutivos e um incômodo que, silenciosamente, passou a rondar os bastidores azulinos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Desde a ascensão à Série A do Campeonato Brasileiro, o clube respira investimentos. Só se fala em milhões. Com salários elevados, jogadores de renome e dois elencos mobilizados para disputar simultaneamente o Parazão e a elite nacional, o rendimento dentro de campo tem ficado aquém do esperado. Após vencer o Águia, o Remo empatou em 1 a 1 com o Paysandu Sport Club, em 3 a 3 com o Clube Atlético Mineiro, em 2 a 2 com o Castanhal Esporte Clube e novamente em 1 a 1 com o Amazônia Independente. Estes dois últimos adversários, vale destacar, possuem folhas salariais absurdamente inferiores à do clube azulino. Diante da sequência de empates e atuações pouco convincentes, cresce a cobrança da torcida. Parte dos questionamentos recai sobre o técnico Juan Carlos Osorio, que já vinha sendo alvo de desconfiança pelos trabalhos recentes no futebol brasileiro, especialmente no Athletico Paranaense, onde foi desligado após 12 partidas. Outros torcedores direcionam as críticas a alguns atletas, principalmente os que vêm sendo utilizados apenas no estadual, apontando falta de intensidade e comprometimento. VEJA MAIS Remo só não sofreu gols em dois jogos nesta temporada; veja números Time azulino teve a defesa vazada em oito dos 10 jogos que disputou até o momento Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar O próprio treinador reconheceu o momento delicado. Após o empate com o Amazônia Independente, afirmou que está atento ao desempenho individual e à postura dos jogadores que desejam permanecer no grupo principal. Segundo ele, a oportunidade está sendo dada, mas a permanência dependerá da resposta dentro de campo. A partir de agora, com as quartas de final do Parazão e a sequência da Série A em andamento, qualquer vacilo pode custar caro. Na próxima quarta-feira, o Remo volta a enfrentar o Águia de Marabá, em jogo único — quem perder, se despede do estadual. Já pelo Brasileirão, o desafio seguinte será contra o Internacional, no dia 25, em busca da primeira vitória na competição. O momento é decisivo e começa a colocar à prova um planejamento construído ao longo de décadas para recolocar o clube entre os protagonistas do futebol nacional. Palavras-chave futebol remo parazão 2026 série A 2026 jornal amazonia Remo só não sofreu gols em dois jogos nesta temporada; veja números Time azulino teve a defesa vazada em oito dos 10 jogos que disputou até o momento 16.02.26 12h07 Parazão Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição 16.02.26 9h34 FUTEBOL Remo empata com o Amazônia no Baenão e time azulino sai vaiado pela torcida Leão se mantém invicto no Parazão, mas torcida azulina ficou na bronca com o resultado 15.02.26 15h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES Parazão Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição 16.02.26 9h34 FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 16.02.26 7h00 Futebol Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual 15.02.26 18h15