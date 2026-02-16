Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 16.02.26 7h00 Às 17h, Barcelona e Girona jogarão por La Liga (X/ @FCBarcelona) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (16/02), incluem partidas pelo Campeonato Espanhol, Série A italiana e AFC Champions League. Às 15h15, Al Hilal jogará contra Al Wahda pela Liga dos Campeões da AFC. Já às 17h, Girona enfrentará o Barcelona por La Liga. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Espanhol - La Liga Girona x Barcelona - 17h - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Cagliari x Lecce - 16h45 - XSports e Disney+ Champions League da Ásia Sharjah x Nasaf Qarshi - 13h - Sem informações Al Ahli x Shabab Al Ahli - 13h - Sem informações Al Shorta x Al Duhail - 15h15 - Sem informações Al Hilal x Al Wahda - 15h15 - ESPN 3 e Disney+ Onde assistir ao jogo de Girona e Barcelona; veja o horário O jogo entre Girona x Barcelona terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Cagliari e Lecce; veja o horário O jogo entre Cagliari x Lecce terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Al Hilal e Al Wahda; veja o horário O jogo entre Al Hilal x Al Wahda terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 15h15. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 15h15 - Al Hilal x Al Wahda - Champions League AFC 17h - Girona x Barcelona - La Liga SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira. Disney+ 15h15 - Al Hilal x Al Wahda - Champions League AFC 16h45 - Cagliari x Lecce - Campeonato Italiano 17h - Girona x Barcelona - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. 