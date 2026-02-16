Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Às 17h, Barcelona e Girona jogarão por La Liga (X/ @FCBarcelona)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (16/02), incluem partidas pelo Campeonato Espanhol, Série A italiana e AFC Champions League.

Às 15h15, Al Hilal jogará contra Al Wahda pela Liga dos Campeões da AFC. Já às 17h, Girona enfrentará o Barcelona por La Liga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Girona x Barcelona - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Cagliari x Lecce - 16h45 - XSports e Disney+

Champions League da Ásia

  1. Sharjah x Nasaf Qarshi - 13h - Sem informações
  2. Al Ahli x Shabab Al Ahli - 13h - Sem informações
  3. Al Shorta x Al Duhail - 15h15 - Sem informações
  4. Al Hilal x Al Wahda - 15h15 - ESPN 3 e Disney+

Onde assistir ao jogo de Girona e Barcelona; veja o horário

O jogo entre Girona x Barcelona terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Cagliari e Lecce; veja o horário

O jogo entre Cagliari x Lecce terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Al Hilal e Al Wahda; veja o horário

O jogo entre Al Hilal x Al Wahda terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 15h15.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 15h15 - Al Hilal x Al Wahda - Champions League AFC
  2. 17h - Girona x Barcelona - La Liga

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 15h15 - Al Hilal x Al Wahda - Champions League AFC
  2. 16h45 - Cagliari x Lecce - Campeonato Italiano
  3. 17h - Girona x Barcelona - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

