Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (16/02), incluem partidas pelo Campeonato Espanhol, Série A italiana e AFC Champions League.

Às 15h15, Al Hilal jogará contra Al Wahda pela Liga dos Campeões da AFC. Já às 17h, Girona enfrentará o Barcelona por La Liga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol - La Liga

Girona x Barcelona - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Cagliari x Lecce - 16h45 - XSports e Disney+

Champions League da Ásia

Sharjah x Nasaf Qarshi - 13h - Sem informações Al Ahli x Shabab Al Ahli - 13h - Sem informações Al Shorta x Al Duhail - 15h15 - Sem informações Al Hilal x Al Wahda - 15h15 - ESPN 3 e Disney+

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

15h15 - Al Hilal x Al Wahda - Champions League AFC 17h - Girona x Barcelona - La Liga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

15h15 - Al Hilal x Al Wahda - Champions League AFC 16h45 - Cagliari x Lecce - Campeonato Italiano 17h - Girona x Barcelona - La Liga

